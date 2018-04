Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé mardi en ordre dispersé, tiraillées entre la bonne performance du secteur pétrolier sur fond de tensions au Moyen-Orient et les inquiétudes sur la hausse des taux d'intérêt des Etats-Unis.Outre-Atlantique, la Bourse de New York était lestée par le passage du seuil symbolique de 3% du taux de rendement de la dette américaine à dix ans, pour la première fois depuis quatre ans, suscitant des interrogations sur la réaction des marchés à un environnement de taux plus élevé.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average baissait de 0,65%, à 24.289,61 points, le Nasdaq de 0,71%, à 7.078,16 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,35%, à 2.661,05 points.La montée du taux de la dette des Etats-Unis a "ravivé les craintes d'une hausse des taux d'intérêt", pesant sur les indices boursiers, ont commenté les analystes de CMC Markets.L'Eurostoxx 50 a cédé 0,06%.A Paris, l'indice CAC 40 a terminé en petite hausse de 0,10%, à 5.444,16 points.En matière de valeurs, le secteur pétrolier a fini bien orienté, à l'image de Total (+1,33% à 51,84 euros) et TechnipFMC (+1,64% à 27,87 euros).Bolloré a plongé de 6,14% à 4,19 euros, lesté par l'annonce du placement en garde à vue de son patron, Vincent Bolloré, dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'ouest.Peugeot a baissé (-0,96% à 20,53 euros) malgré une hausse de 42,1% de son chiffre d'affaires à 18,2 milliards d'euros pour le premier trimestre. Renault a reculé de 1,08% à 93,37 euros.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a pris 0,36%, à 7.425,40 points.Les compagnies pétrolières ont passé une bonne journée, particulièrement BP (+2,30% à 533,60% pence) dont la perspective de l'action a été relevée par Goldman Sachs. Royal Dutch Shell (action "B") a grimpé de 1,24% à 2.607,50 pence.La compagnie pharmaceutique Shire a encore bénéficié des discussions avec le japonais Takeda, qui envisage de déposer une offre d'acquisition géante à son égard. Le titre Shire est monté de 3,42% à 3.930 pence.Côté baisses, le spécialiste des paris Paddy Power a fermé la marche en chutant de 4,85% à 6.965 pence.L'indice DAX de la Bourse de Francfort a terminé en baisse de 0,17%, à 12.550,82 points.Du côté des entreprises, l'éditeur de logiciels SAP a fini en hausse de 3,51% à 90,21 euros, après avoir publié un bénéfice net en hausse de 33% sur un an au premier trimestre.Deutsche Bank a pris 4,21% sur la séance à 12,18 euros, après des informations de presse selon lesquelles le groupe envisagerait de réduire la voilure dans la banque d'investissement.Munich Re termine à l'équilibre (-0,03% à 198,95 euros), ne profitant pas de la publication, lundi soir, d'un résultat net anticipé pour son premier trimestre en hausse de 40%.À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en recul de 0,39%, à 9.883,4 points, plombé par le secteur bancaire.Banco Santander, premier groupe de l'indice espagnol par la capitalisation, a connu la plus forte baisse: -3,25% à 5,39 euros, malgré la présentation d'un résultat trimestriel en hausse.CaixaBank a perdu 1,28% à 4,01 euros, Banco de Sabadell a lâché 2,52% à 1,72 euro tandis que BBVA est resté stable à 6,58 euros.Un autre poids lourd de l'indice espagnol, Inditex (Zara), a, lui, clôturé dans le vert, prenant 1,47% à 24,81 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,22%, à 24.035 points.Salvatore Ferragamo réalise la meilleure performance avec +3,93% à 24,61 euros, suivi de Moncler, +2,18% à 36,02 euros et d'Italgas, +1,96% à 5,192 euros.Saipem enregistre la plus forte baisse, -2,89% à 3,26 euros, précédé de Telecom Italia, -2,37% à 0,84 euro et de BPER Banca, -1,82% à 4,79 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a fléchi de 0,11% à 8.796,91 points.La plus forte baisse revient au numéro un mondial du travail temporaire Adecco (-1,92% à 67,32 francs suisses).Les deux grandes banques suisses ont également subi des reculs, de -0,52% à 16,20 francs suisses pour Credit Suisse et de -0,33% à 16,71 francs suisses pour UBS.Du côté des gagnants, le géant alimentaire Nestlé (+0,59% à 75,38 francs suisses) et le groupe pharmaceutique Roche (+0,74% à 219,20 francs suisses) ont permis au SMI de réduire son repli.A Lisbonne, l'indice PSI20 a progressé de 0,74%, à 5.585,28 points.Le groupe de distribution Jeronimo Martins a signé une hausse de 2,35% à 14,37 euros.Côté énergétiques, EDP a gagné 0,75% à 3,23 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,50% à 7,97 euros alors que Galp Energia a cédé 0,80% à 16,11 euros.Le papetier The Navigator a progressé de 1,38% à 4,85 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,40%, à 556,44 points.L'assureur ASR Nederland a grimpé de 1,35% à 38,96 euros et Unilever a pris 1,21% à 45,67 euros.A l'inverse, le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a chuté de 3,14% à 53,08 euros, malgré l'annonce mardi de résultats trimestriels en hausse, et le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a perdu 2,03% à 76,42 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a reculé de 0,05%, à 3.931,59 points.Dix valeurs ont fini en territoire négatif, le groupe de biotechnologie Galapagos accusant le recul le plus sensible: -1,70% à 77,30 euros.Une valeur est restée stable: la holding Sofina à 143,80 euros.A l'autre extrémité de l'indice, l'assureur Ageas a gagné 0,89% à 44,25 euros.bur-bh/cj(AWP / 24.04.2018 18h46)