Les Bourses européennes terminent toutes en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes fini en hausse lundi, les investisseurs affichant un optimisme qui éloigne le souvenir des baisses importantes du début du mois."La reprise des marchés d'actions européens se poursuit", a commenté David Madden, analyste chez CMC Market. "Les investisseurs sont de retour, et le souvenir des brutales liquidations du début du mois continue de s'éloigner. Les agents se font à l'idée que cette dynamique positive devrait se maintenir"."En l'absence d'annonce économique majeure en ce début de semaine, toute l'attention des investisseurs se porte sur l'audition au Congrès du (nouveau président de la Fed) Jerome Powell, qui aura lieu ce mercredi", a relevé dans une note Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque."Les marchés semblent optimistes avant l'audition" de Jerome Powell, ont aussi noté les analystes de Wells Fargo.En amont de cette échéance très attendue, le président de la Banque centrale européenne s'est prêté à l'exercice lundi devant le Parlement européen. Mario Draghi y a estimé que le retour durable de l'inflation est encore fondamentalement dépendant d'un ample soutien monétaire par la BCE.Du côté des indicateurs économiques, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont fortement chuté en janvier (-7,8%), à la surprise des analystes, qui tablaient sur une hausse.L'Eurostoxx 50 a gagné 0,78%.A Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,51% à 5.344,26 points. SES (+9,69% à 12,51 euros) a rebondi après avoir perdu jusqu'à 12% vendredi, affecté par les perspectives d'une baisse de sa rentabilité en 2018.Le groupe français de revêtements de sols Tarkett a profité (+3,74% à 29,94 euros) d'un relèvement de la recommandation d'HSBC à "acheter" contre "conserver" auparavant.Peugeot SA (+0,64% à 18,05 euros) a a acquis une participation majoritaire dans un centre de production en Malaisie exploité par le groupe local Naza, en vue d'accroître sa présence en Asie du Sud-Est.Technicolor (-10,20% à 1,82 euros) avait déjà perdu 33% depuis mercredi, alors que sa perte nette a été multipliée par plus de six en 2017.A Londres, l'indice FT SE 100 a pris 0,62% à 7.289,58 points, les valeurs minières étant tirées vers le haut par le cours des métaux. Anglo American a gagné 3,09% à 1.843,60 pence, BHP Billiton 1,74% à 1.542,40 pence, Antofagasta 1,36% à 912 pence, et Glencore 1,30% à 401,40 pence. Parmi les mines d'or, Fresnillo a pris 1,60% à 1.332 pence et Randgold 1,26% à 6.090 pence.Soutenu par les cours du pétrole, BP a terminé en hausse de 1% à 480,55 pence, et Royal Dutch Shell (Action B) de 1,27% à 2.314 pence.Le groupe d'agroalimentaire et boutiques de vêtements Associated British Foods, connu pour sa marque d'habillement Primark, a gagné 3,06% à 2.726 pence, après avoir relevé ses prévisions de ventes pour le printemps.A Francfort, l'indice DAX a gagné 0,35% à 12.527,04 points. Daimler (-0,26% à 70,23 euros) était encore sous l'effet de l'arrivée en puissance et par surprise vendredi de l'industriel chinois Geely à son capital. Le concurrent Volkswagen a progressé de 1,81% à 165,54 euros après avoir bénéficié des recommandations positives d'UBS, JPMorgan et Goldman Sachs.Le géant de l'informatique SAP (+0,39% à 84,85 euros) et Deutsche Telekom (+0,56% à 13,46 euros) ont conclu un partenariat dans le domaine des objets connectés, à l'ouverture à Barcelone du World Mobile Congress.Deutsche Bank a grignoté 0,14% à 13,31 euros après avoir annoncé la mise en Bourse de sa filiale dans la gestion d'actifs, DWS.Malgré la vague de froid sibérien sur l'Europe, l'énergéticien RWE a perdu 0,63% à 16,47 euros et son concurrent EON 0,36% à 8,65 euros. Ce dernier a été confronté lundi à une grève de 350 employés sur fond d'impasse des négociations salariales saisonnières.A Amsterdam, l'indice AEX a fini en hausse de 0,79% à 538,31 points. Le groupe de médias et télécoms Altice a gagné 2,31% à 7,80 euros et le chimiste et pétrolier Vopak 2,13% à 39,34 euros. L'éditeur RELX Group a perdu 1,59% à 17 euros et l'éditeur professionnel Wolters Kluwer 1,31% à 42,31 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a gagné 0,50% à 3.992,50 points, mené par les poids lourds AB InBev, premier brasseur mondial (+1,48% à 87,89 euros), et chimiste Solvay (+1,35% à 116,15 euros). Plus gros perdants, le métallurgiste Bekaert (-0,90% à 37,44 euros) et la chaîne de supermarchés discount Colruyt (-0,87% à 44,54 euros).L'indice SMI de la bourse suisse a pris 0,87% à 9.026,11 points, mené par Nestlé (+1,00% à 76,52 francs suisses) et le groupe pharmaceutique Novartis (+1,41% à 80,50 francs suisses), toutes les valeurs terminant dans le vert. Lanterne rouge du SMI vendredi, le groupe suisse de chimie Lonza a repris 2,25% à 245,80 francs suisses. Dans son sillage, son concurrent Sika a gagné 1,68% à 7.850,00 francs suisses.A Madrid, l'indice IBEX a engrangé 0,81% à 9.900,02 points, grâce au nombre réduit de valeurs en baisse. Après une dégringolade de 7% vendredi, le géant du textile Inditex (Zara) a regagné 1,88% à 25,47 euros.Parmi les autres fortes hausses, Grifols (bioscience et plasma) a gagné 2,42% à 24,12 euros et le gestionnaire d'aéroports Aena (+1,61% à 169,95 euros). Le groupe de supermarchés Dia a perdu 1,93% à 4,02 euros.A Milan, l'indice MIB a gagné 0,15% à 22.706 points. Le laboratoire Recordati Ord a réalisé la meilleure performance (+2,89% à 29,9 euros), devant le producteur de tubes en acier non soudés Tenaris (+2,39% à 14,58 euros) et Banca Mediolanum (+1,58% à 7,4 euros). Dans le bas du tableau, le câbleur Prysmian a cédé 1,85% à 26,05 euros, Italgas 1,55% à 4,517 euros et Ubi Banca 1,35% à 3,935 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a gagné 0,12%, à 5.476,74 points. Sonae a cédé 0,05% à 1,21 euros et EDP Energias 0,04% à 2,80 euros. Ibersol a fini en baisse de 0,05% à 11,75 euros.bur-nth/ eb(AWP / 26.02.2018 18h50)