Les Bourses européennes toujours en hausse moins inquiètes de la géopolitique

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini mercredi à nouveau en hausse, faisant abstraction des craintes géopolitiques et se focalisant sur de bons résultats d'entreprises."Il y a un contexte global favorable avec l'apaisement des tensions à la fois commerciales et géopolitiques", a résumé à l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.Par ailleurs, "l'environnement macroéconomique est également porteur avec la révision à la hausse par le FMI des perspectives de la croissance mondiale hier", a-t-il complété.Enfin, "les publications de résultats, à la fois aux Etats-Unis et en Europe, satisfont globalement les marchés", a ajouté le spécialiste.Wall Street, qui avait débuté la séance en hausse, s'est enfoncée dans le rouge sous l'influence notamment de la chute du groupe informatique IBM (-7,58%), avant de se redresser.Vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 0,05% à 24.799,24 points, le Nasdaq de 0,44% à 7.312,85 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,34% à 2.715,52 points."A court terme, trois facteurs influencent le marché", avance Alan Skrainka, responsable de la stratégie des investissements à Cornerstone Wealth Management. "L'apparente ouverture de discussions avec la Corée du Nord, un certain apaisement des tensions commerciales avec l'annonce par la Chine de la levée de restrictions pour les constructeurs automobiles étrangers, et bien évidemment la saison des résultats", énumère-t-il."Visiblement la réforme fiscale et l'amélioration de l'économie ont profité aux entreprises et les investisseurs semblent particulièrement optimistes pour le reste de l'année", ajoute-t-il.L'Eurostoxx 50 a clôturé en hausse de 0,37%.La Bourse de Paris a terminé de nouveau dans le vert (+0,50%).L'indice CAC 40 a gagné 26,63 points à 5.380,17 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,76%.Sur le front des valeurs, "la hausse du pétrole entraîne l'ensemble des valeurs pétrolières et parapétrolières", a souligné M. Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.A l'inverse, selon lui, le secteur automobile (constructeurs comme équipementiers) a été affecté par l'avertissement sur résultats de l'allemand Continental. Michelin a ainsi perdu 2,70% à 117,15 euros tandis que Faurecia a reculé de 1,80% à 67,56 euros.Total a gagné 1,60% à 49,70 euros.Lagardère a perdu en revanche 1,54% à 23,04 euros.Imerys a bondi de 5,32% à 80,15 euros.Sequana a pris 1,12% à 0,63 euro.La Bourse de Londres a terminé en forte hausse de 1,26%.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 91,29 points à 7.317,34 points.Le groupe de services de restauration Compass a pris 1,24% à 1.471,50 pence et le motoriste Rolls-Royce 1,07% à 869,80 pence.Le marché a été soutenu également par le secteur minier. Anglo American a gagné 6,15% à 1.802,60 pence, BHP Billiton 5,50% à 1.527,20 pence, Glencore 7,65% à 374,10 pence et Rio Tinto 5,35% à 3.977,00 pence.Les compagnies pétrolières ont profité quant à elles de la bonne orientation des cours du brut. BP a avancé de 2,60% à 509,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") de 2,43% à 2.488,00 pence.Enfin, au sein de l'indice des valeurs moyennes FTSE-250, Hammerson a pris 4,17% à 514,20 pence et Intu a perdu 4,08% à 199,90 pence.La Bourse de Francfort a fini en hausse, le Dax grignotant 0,04%.L'indice vedette a gagné 5,26 points pour finir à 12.590,83 points.Le MDax des valeurs moyennes a terminé en hausse de 0,56% à 26.041,60 points.Continental a chuté de 4,05% à 217,80 euros, après avoir publié un avertissement sur ses résultats.Du coup, les valeurs automobiles allemandes ont été mises sous pression. Daimler a perdu 1,17% à 65,23 euros et BMW 0,46% à 90,80 euros.Volkswagen a reculé de 0,22% à 174,36 euros.Le cours de la compagnie d'électricité RWE a avancé de 2,89% à 21,69 euros.La Bourse de Bruxelles a clôturé en hausse de 0,28%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes finissant à 3.910,46 points.Parmi les valeurs dans le vert, le groupe pharmaceutique belge UCB a terminé sur un gain de 1,15% à 67,10 euros et l'entreprise de métaux Umicore a pris 1,16% à 42,89 euros.Les deux plus fortes baisses ont été subies par l'opérateur Proximus, qui à cédé 2,27% à 25,35% et la chaine de produits d'hygiène Ontex avec un recul de 2,88% à 20,94 euros.La Bourse suisse a terminé en légère hausse. L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 8.831,88 points, en progression de 0,13%.L'action de Sika (+2,10% à 7.550,00 francs suisses) a terminé en haut du tableau.Autre gagnant, le géant des matériaux de construction LafargeHolcim qui a avancé de 1,57% à 54,42 francs suisses.L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,37% à 553,35 points.A la hausse, le chimiste et pétrolier Vopak a grimpé de 6,85% à 41,83 euros et le sidérurgiste Arcelor Mittal a pris 4,43% à 28,19 euros.A la baisse, Altice a perdu 2,40% à 7,98 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a chuté de 2,06% à 166,25 euros.L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a progressé de 0,54% à 9.857,3 points.Dans le secteur bancaire, Banco Santander a pris 1,15% à 5,47 euros et BBVA 1,41% à 6,49 euros, tandis que Bankia a reculé de 0,66% à 3,59 euros.Le géant du textile Inditex, propriétaire de Zara, a lâché 0,87% à 24,95 euros.Les aciéristes ont bondi: ArcelorMittal a 4,14% à 28,17 euros et Acerinox de 3,58% à 12,15 euros.L'indice PSI 20 de la Bourse portugaise a fini en hgausse de 0,59% à 5.500,80 points.Galp Energias a avancé de 1,30% à 15,94 euros. Jeronimo Martins est resté étale à 14,21 euros.EDP Energias a gagné 0,32% à 3,17 euros et la banque BCP a progressé de 0,89% à 0,28 euro.bur-az/eb(AWP / 18.04.2018 18h39)