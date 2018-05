Les CFF changent de fournisseur pour le café

Zurich (awp) - Les CFF et leur prestataire de services pour la restauration à bord Elvetino ont changé de fournisseur pour les cafés servis à bord des rames. La marque suisse Blaser Café sera désormais chargée de procurer la boisson chaude aux voyageurs, ont annoncé lundi les Chemins de fer fédéraux."Les contrats existants ayant expiré fin 2017, les CFF changent de partenaire pour le café à partir de début juillet", a indiqué la régie fédérale dans un communiqué, sans préciser les détails financiers du contrat.Le bernois Blaser Café, entreprise familiale occupant une soixante de collaborateurs, propose du café torréfié en grains, du café moulu et du café en emballages spéciaux. La société fournit des entreprises de restauration et des marchés spéciaux comme le service de restauration pour les entreprises de transport.al/jh(AWP / 28.05.2018 12h27)