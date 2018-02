Les CFF mettent en circulation leurs nouveaux trains à deux étages

Zurich/Berne (awp/ats) - Le nouveau train à deux étages des CFF pour le trafic grandes lignes a circulé lundi pour la première fois entre Berne et Zurich. Malgré un recours d'une organisation de handicapés, l'ex-régie a été autorisée à mettre déjà en service les six premières rames.Ce train sera dans un premier temps utilisé sur les lignes Berne-Zurich et Zurich-Coire, puis de manière échelonnée sur la ligne St-Gall - Berne - Genève Aéroport et sur d'autres lignes. L'objectif est d'optimiser la maturité technique des véhicules ainsi que les processus d'exploitation d'ici au changement d'horaire de décembre 2018, ont indiqué les Chemin de fer fédéraux (CFF).Ces trains du constructeur Bombardier seront alors intégrés progressivement sur tout l'axe est-ouest. D'une capacité allant jusqu'à 1300 places assises, ils permettront d'accroître les capacités sur les lignes très fréquentées.Les voitures étanches à la pression réduisent la sensation désagréable de pression dans les oreilles survenant dans les tunnels et lors de croisements de trains à vitesse élevée, expliquent les CFF.Les véhicules sont en outre équipés d'un nouveau dispositif qui permettra d'augmenter la vitesse dans les courbes et de réduire le temps de trajet. Grâce à des moteurs de dernière génération peu gourmands en énergie, les rames automotrices pourront accélérer rapidement sans consommer trop d'énergie.EVITER DE CIRCULER À VIDELes nouveaux véhicules des CFF ont été commandés dans trois configurations différentes. Ils peuvent être accouplés et s'adapter de manière flexible au flux de passagers. Aux heures de pointe, près de 10% de places assises supplémentaires seront ainsi disponibles par rapport aux compositions à deux étages actuelles.Aux heures creuses, les trains pourront être de nouveau séparés. Cela permettra d'éviter que certains véhicules circulent à vide et donc d'économiser de l'argent et de l'énergie.En 2010, les CFF ont commandé à l'entreprise Bombardier 62 trains à deux étages destinés aux grandes lignes pour un total de 1,9 milliard de francs. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire du rail. Les premiers trains auraient dû être livrés en 2013, mais les retards se sont accumulés.HANDICAPÉS MÉCONTENTSL'organisation faîtière de handicapés Inclusion Handicap avait recouru fin janvier auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) parce que les personnes handicapées qui voyagent seules rencontrent de nombreux obstacles dans ces nouveaux trains à deux étages. Selon l'organisation, ils ne respectent pas les exigences de la loi sur l'égalité pour les handicapés.La faîtière a établi une liste des manquements: les rampes qui relient le train au quai sont tellement raides que les personnes en chaises roulantes ne peuvent pas les emprunter sans aide.De plus, à l'intérieur des rames, les boutons pour ouvrir les portes ne peuvent pas être atteints depuis un fauteuil roulant. Le sol irrégulier de l'étage supérieur rend, en outre, les déplacements plus difficiles. Les CFF veulent remédier volontairement à quelques-unes des lacunes signalées.Avant de trancher sur le fond et sur d'éventuelles améliorations à apporter, le TAF a décidé mi-février que les six rames déjà terminées pouvaient être mises en service.ats/jh(AWP / 26.02.2018 13h21)