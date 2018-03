Les Etats-Unis fermement opposés à une taxation supplémentaire des Gafa (Trésor)

Washington - Les Etats-Unis "s'opposent fermement" à ce que les géants de la technologie soient taxés différemment, a affirmé vendredi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué après la parution d'un rapport de l'OCDE à Paris."Les Etats-Unis s'opposent fermement aux propositions de quelque pays que ce soit de cibler les compagnies numériques" par une taxation spéciale. "Certains de ces groupes sont parmi les plus importants contributeurs à la croissance économique et aux créations d'emplois aux Etats-Unis", ajoute M. Mnuchin."Imposer un nouveau fardeau fiscal redondant pourrait handicaper la croissance et avoir un impact négatif sur les travailleurs et les consommateurs", a encore affirmé le ministre des finances de Donald Trump.L'OCDE a publié vendredi, avant une réunion du G20 Finances en Argentine, un rapport vendredi sur la manière de taxer les géants du numérique, mais a constaté l'absence de consensus international sur ce sujet.(©AFP / 16 mars 2018 13h51)