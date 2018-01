Les Etats-Unis "pas préoccupés à court terme" par le niveau du dollar (Mnuchin)

Les Etats-Unis ne "sont pas préoccupés à court terme" par le niveau faible du dollar, a déclaré jeudi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, au Forum économique mondial de Davos."Nous ne sommes pas préoccupés par le niveau du dollar à court terme, il s'agit d'un marché très liquide, et nous croyons au libre cours des devises", a ajouté devant des journalistes M. Mnuchin, revenant sur des propos qui avaient envoyé le dollar par le fond la veille sur le marché des changes.Le niveau actuel "a des avantages et des inconvénients", a-t-il encore déclaré lors d'une conférence de presse en marge du Forum économique mondial.Peu après ces propos, le marché restait relativement stable, avec un taux de change de 1,2402 dollar pour un euro à 08H50 GMT.Plus explicite, le secrétaire au Trésor avait constaté mercredi: "Évidemment un dollar plus faible est bon pour nous".Ces propos ont été interprétés par les marchés comme une volonté américaine de jouer l'arme du taux de change dans la bataille commerciale mondiale.Dans la foulée de cette déclaration coup de poing, le billet vert avait perdu 1%, faisant s'envoler l'euro au plus haut depuis plus de trois ans.(©AFP / 25 janvier 2018 10h59)