Les Etats-Unis sanctionnent des "oligarques" russes proches du Kremlin

Washington - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions contres 38 personnes et entités accusées notamment de participer aux "attaques" de la Russie contre "les démocraties occidentales".Sept "oligarques" présentés comme proches du Kremlin de Vladimir Poutine ainsi que douze entreprises qu'ils possèdent ou contrôlent font partie des cibles de ces mesures punitives, parmi les plus sévères prises par l'administration de Donald Trump contre Moscou.Parmi eux figurent Oleg Deripaska, propriétaire du géant de l'aluminium Rusal, Igor Rotenberg, Viktor Vekselberg et Kirill Chamalov, acteurs importants du secteur énergétique, et Souleïman Kerimov, milliardaire et sénateur, ont annoncé des responsables américains.Dix-sept "hauts responsables gouvernementaux" russes sont aussi visés, dont le patron de l'entreprise publique Gazprom Alexeï Miller, et Andreï Kostine, celui de la deuxième banque russe, VTB, également détenue par l'Etat. Le ministre de l'Intérieur Vladimir Kolokoltsev, Viktor Zolotov qui dirige la Garde nationale et le secrétaire général du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev figurent sur la liste."Les Etats-Unis prennent ces mesures en réponse à l'ensemble des attitudes éhontées et des activités néfastes du gouvernement russe, qui se poursuivent à travers le monde", a déclaré un haut responsable de l'administration Trump à la presse.Cela inclut "leur occupation de la Crimée, l'incitation à la violence dans l'est de l'Ukraine, le soutien au régime de Bachar al-Assad en Syrie" et "les cyberactivités malveillantes"."Mais, avant tout, c'est une réponse aux attaques continues de la Russie pour subvertir les démocraties occidentales", a-t-il ajouté.(©AFP / 06 avril 2018 12h59)