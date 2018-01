Les Etats-Unis suspendent l'assistance sécuritaire au Pakistan

Washington - Les Etats-Unis ont annoncé jeudi la suspension de leur assistance sécuritaire aux forces pakistanaises, auxquelles ils ont réclamé une "action décisive" contre les factions talibanes établies dans ce pays théoriquement allié de l'Amérique dans sa lutte contre le terrorisme.La porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert, n'a pas précisé le montant de l'aide ainsi gelée, mais a indiqué que ces sommes s'ajoutent aux 255 millions de dollars d'aide militaire déjà suspendue."Nous confirmons que nous suspendons l'assistance sécuritaire au Pakistan à ce stade", a affirmé Mme Nauert dans son communiqué."Jusqu'à ce que le gouvernement pakistanais prenne une action décisive contre les talibans afghans et le réseau Haqqani - nous considérons que (ces derniers) déstabilisent la région et visent le personnel américain (au Pakistan) -, les Etats-Unis vont suspendre ce type d'assistance sécuritaire", a ajouté la représentante du Département d'Etat.Cette décision intervient quelques jours après les menaces du président Donald Trump, qui avait évoqué dans des termes très durs la possibilité de couper les financements en la matière, provoquant la colère d'Islamabad."Les Etats-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan ces quinze dernières années et ils ne nous ont rien donné en retour si ce n'est des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots", avait ainsi écrit le président américain sur Twitter."Ils abritent les terroristes que nous chassons en Afghanistan, sans aide de leur part. C'est fini!"(©AFP / 04 janvier 2018 21h39)