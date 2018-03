Les Mousquetaires: chiffre d'affaires 2017 en hausse de 4,1%, porté par Intermarché

BRICORAMA

Paris - Le groupement des Mousquetaires a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 4,1% en Europe, à 41,6 milliards d'euros (carburant inclus), notamment grâce à son enseigne-phare Intermarché, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.Hors carburant, le chiffre d'affaires des enseignes Intermarché, Netto (hard discount), Bricomarché, Brico Cash, Poivre Rouge (restauration) et Roady (centres auto) s'est élevé à 29,19 milliards d'euros.A ces enseignes, s'ajoute un pôle agroalimentaire (Agromousquetaires), qui a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 4,02 milliards d'euros (+2,6%).En France, Intermarché a réalisé un chiffre d'affaires de 22,42 milliards d'euros hors carburant, en progression de 1,7%, tandis qu'en Belgique, il s'affiche à +7,6% (hors carburant).Netto continue également sa progression avec un chiffre d'affaires de 1,09 milliard d'euros hors carburant, en augmentation de 1,9%.En Europe, les enseignes d'équipement de la maison des Mousquetaires affichent quant à elles un chiffre d'affaires en hausse (+3,1% au Portugal et +14,2% en Pologne pour Bricomarché), à 2,58 milliards d'euros.En France, Bricomarché et Brico Cash progressent respectivement de 1,6% et 20,4%, "sur un marché dont la croissance en 2017 s'est élevée à +0,23% en valeur et à +0,58% en volume" selon des chiffres de la Banque de France, précise le communiqué du groupe non coté."L'année a été marquée par le rapprochement stratégique avec Bricorama (...) qui renforce la position de n°3 - et de n°1 des indépendants - des enseignes Mousquetaires sur le marché du bricolage en France", rappelle le groupement.En 2018, les Mousquetaires ont prévu "d'approfondir la vocation propre de chacune des trois enseignes et leur complémentarité".Avec 85 restaurants grill en France, l'enseigne Poivre Rouge a pour sa part réalisé un chiffre d'affaires de 87,9 millions d'euros (+3,6%).Avec 147 centres autos en Europe, dont 115 en France (3e sur le marché), Roady a en revanche enregistré un chiffre d'affaires en recul de 1,9%, à 190 millions d'euros hors carburant.Enfin, le pôle immobilier du groupement, Immo Mousquetaires, a l'intention de se renforcer en 2018 dans les grandes métropoles urbaines, avec notamment "un objectif de plus d'une centaine d'Intermarché Express (son format de proximité en centre-ville, ndlr) à horizon 2021".En 2018, en plus de renforcer "la performance" de ses points de vente et d'accélérer "la transition" numérique, les Mousquetaires vont également travailler à "la mise en oeuvre des décisions de croissance externe récemment conclues" (prise de participation dans Les Comptoirs de la Bio et rapprochement stratégique avec Bricorama), a déclaré Didier Duhaupand, le président du groupement, cité dans le communiqué.lrb/soe/nas(©AFP / 14 mars 2018 16h57)