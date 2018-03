Les Obama vont créer des émissions pour Netflix (presse)

NETFLIX

San Francisco - L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama et son épouse Michelle vont produire des programmes, des émissions de débats notamment, pour le service de vidéo en streaming Netflix, selon le New York Times.L'accord, qui n'est pas encore finalisé, prévoit de payer le couple pour une série d'émissions dont le nombre et le format n'ont pas encore été décidés, précise le quotidien, qui ne cite pas ses sources.Contacté par l'AFP, Netflix n'a pas souhaité commenter ces informations.Parmi les projets, M. Obama pourrait animer des débats sur des sujets qui ont marqué sa présidence, comme la santé, l'immigration, la politique étrangère ou le changement climatique, selon le journal.Mme Obama, de son côté, pourrait apparaître dans une émission consacrée à la nutrition, l'un de ses sujets de prédilection lorsqu'elle était Première Dame.Enfin, note le New York Times, les Obama pourraient aussi "labelliser" des documentaires ou des programmes de fictions qui sont en accord avec leurs principes et valeurs.Netflix revendique environ 117 millions d'utilisateurs (dont 110 millions d'abonnés payants) et compte dépenser jusqu'à 8 milliards de dollars en contenus en 2018.jc/jld/elc(©AFP / 09 mars 2018 17h45)