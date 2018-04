Les PME tablent sur une augmentation des exportations (sondage CS S-GE)

Zurich (awp) - La majorité des petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques tablent sur une croissance des exportations au deuxième trimestre, selon un sondage de Credit Suisse et Switzerland Global Enterprise (S-GE) publié jeudi. "Le climat export est au beau fixe", ont estimé les auteurs de l'étude.Le baromètre mesurant les attentes à l'exportation a atteint au début du 2e trimestre 78,3 points, en hausse de 1,2 point comparé au dernier sondage de janvier. L'indicateur se situe ainsi à un niveau inédit depuis le début du sondage en 2010, ont précisé S-GE et Credit Suisse dans un communiqué.Selon les projections des économistes, les exportations devraient afficher une croissance de 4% cette année, soutenues notamment par l'industrie MEM et la chimie.Environ 47% des entreprises interrogées tablent sur une hausse des ventes à l'international entre 1% et 10% et 16% visent une croissance de 10% à 25%. Seulement 3% des PME misent sur une hausse supérieure et seules 4% des entreprises s'attendent à un recul des exportations.L'Allemagne demeure le premier marché d'exportation des PME helvétiques, 83% d'entre-elles ayant l'intention de vendre des biens ou services ces six prochains mois outre-Rhin. La France est le deuxième marché visé, 66% des entreprises interrogées souhaitant y exporter. Viennent ensuite les Etats-Unis (54%), l'Autriche (53%) et l'Italie (49%).Sur les six prochains mois, 46% des PME suisses veulent également exporter vers les Pays-Bas, 44% vers la Chine, 42% au Royaume-Uni et 41% en Scandinavie.al/rp(AWP / 12.04.2018 09h45)