Les Pays-Bas arrêteront les extractions de gaz naturel à Groningue d'ici 2030

La Haye - Le gouvernement néerlandais a annoncé jeudi que les Pays-Bas arrêteront d'ici 2030 les extractions de gaz à Groningue (nord), où le plus grand gisement de gaz naturel de l'Union européenne provoque des séismes qui endommagent les habitations."Nous allons réduire la production de gaz à Groningue à 12 milliards de m3 d'ici 2022, pour tomber à zéro m3 dans la prochaine décennie", soit avant 2030, a déclaré le Premier ministre, Mark Rutte, lors d'une conférence de presse.L'organisme public de surveillance des mines néerlandaises avait conseillé à l'Etat en février de réduire de près de la moitié les extractions, soit passer de 21 milliards de m3 à 12 milliards de m3, pour préserver la sécurité des habitants de la région.Ce chiffre s'élevait encore à 53,9 milliards de m3 en 2013.La région est fréquemment secouée par des tremblements de terre dus aux poches de vide formées lors de l'extraction de gaz. De faible magnitude mais proches de la surface, ces séismes ont déjà provoqué de nombreux dégâts dans les habitations, fermes et bâtiments historiques.Un séisme en janvier de magnitude 3,4, le plus fort dans la région depuis 2012, a été celui de trop pour les habitants, qui ont multiplié les manifestations, notamment au Parlement.Le gouvernement, qui avait annoncé suivre le conseil de l'organisme public de surveillance des mines, a décidé de prendre des mesures plus drastiques."Même au seuil des 12 milliards de m3, la sécurité n'est pas garantie. Le danger de séismes reste toujours là. Nous devons donc stopper les extractions", a affirmé aux journalistes Eric Wiebes, ministre des Affaires économiques et du Climat.La fin de la production nécessite toutefois une série de mesures importantes tant au niveau de l'offre que de la demande, a indiqué M. Wiebes, qui a échangé avec les pays voisins importateurs de gaz de Groningue, tels que la France et l'Allemagne."J'ai mené de sérieuses discussions avec mes collègues à l'étranger et des équipes sont en train d'étudier les possibilités, y compris pour les gros importateurs", a fait savoir Eric Wiebes.Plus de 200 grandes entreprises des Pays-Bas avaient déjà été sommées en janvier par le gouvernement de cesser de s'approvisionner d'ici 2022 en gaz naturel produit à Groningue.Une usine de production d'azote est en cours de construction pour 500 millions d'euros. Elle convertira le gaz à haute valeur calorifique en gaz à faible valeur calorifique."A partir d'octobre 2022, cette installation permettra une économie annuelle de 7 milliards de m3 de gaz provenant du gisement de Groningue" en activité depuis 1963, a souligné M. Wiebes.Si "techniquement", il est possible de poursuivre les extractions de gaz pendant encore "au moins un quart de siècle", la production "ne peut pas être défendue quand il s'agit de problèmes de sécurité", a déclaré M. Wiebes."Jusqu'à présent, nous avons toujours combattu les symptômes, et non la cause", a-t-il déclaré, faisant référence aux nombreuses compensations qui doivent encore être allouées aux habitants.(©AFP / 29 mars 2018 14h29)