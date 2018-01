Les Pays-Bas "mal préparés" à un accident nucléaire transfrontalier

La Haye - Les Pays-Bas ne sont pas bien préparés à un accident nucléaire ayant des conséquences transfrontalières et doivent améliorer la coopération avec leurs pays limitrophes en matière de gestion de crise, a rapporté le Bureau d'enquête pour la sécurité (OVV) néerlandais."Pour être bien préparés à un accident nucléaire ayant des conséquences transfrontalières, il est nécessaire que les Pays-Bas améliorent leur coopération avec la Belgique et l'Allemagne", a déclaré l'OVV dans un rapport de 193 pages publié mercredi.L'OVV publiait ainsi les conclusions de son enquête lancée en 2016 dans un climat d'inquiétude concernant deux réacteurs belges, situés sur la frontière, et dont la sécurité fait polémique étant donné la présence de milliers de microfissures dans leurs cuves.Au total, quatre sites nucléaires frontaliers étaient au coeur de l'enquête: Borssele aux Pays-Bas, Doel et Tihange en Belgique, et Emsland en Allemagne.Le Bureau d'enquête pour la sécurité a épinglé les plans de crise, qui doivent être améliorés, et a dénoncé des manques d'exercices en situation réelle, de coordonnation dans les mesures à prendre et de communication entre les pays voisins.La barrière de la langue constitue un problème supplémentaire : "dans les accords signés entres les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne sur la communication de crise, les différences de langue et de culture sont trop peu prises en compte", selon le rapport.Par ailleurs, l'OVV a dénoncé "le manque d'informations données aux citoyens sur les conséquences d'un incident nucléaire", tout en restant "optimiste quant à la coopération entre les trois pays pour empêcher une telle catastrophe".Malgré plusieurs incidents survenus ces dernières années, la durée de vie des réacteurs belges Doel 3 et Tihange 2, ayant atteint la limite d'âge de quarante ans, avait été prolongée de dix ans, de 2015 à 2025.Face à l'inquiétude grandissante dans les provinces du sud des Pays-Bas, les députés néerlandais ont demandé en 2016 à leur gouvernement de prier la Belgique d'arrêter ces deux réacteurs, et de s'associer ainsi à l'Allemagne et au Luxembourg.Ces deux pays en ont demandé l'arrêt provisoire, en avril de la même année, dans l'attente de tests complémentaires.(©AFP / 31 janvier 2018 11h03)