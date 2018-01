Les Rois mages défilent dans toute l'Espagne

Les Rois mages, très attendus des enfants espagnols, ont défilé vendredi dans de nombreuses villes d'Espagne, se faisant parfois défenseurs des LGBT à Madrid ou des indépendantistes en Catalogne, ont constaté des journalistes de l'AFP.C'est lors de l'Épiphanie, le 6 janvier, que les Rois mages apportent leurs cadeaux aux enfants en Espagne, et non le Père Noël le 25 décembre comme dans d'autres pays.Beaucoup de villes espagnoles organisent des "Cavalcades des Rois" où les trois rois mages de la tradition biblique grimpent sur des chevaux ou des chameaux ou, plus souvent, sur des chars, lançant bonbons et petits cadeaux aux enfants.Dans la capitale, des milliers de personnes ont bravé la pluie battante pour voir Gaspard, Melchior et Balthazar défiler, perchés sur un char illuminé aux tons dorés, comme leurs robes.Également à Madrid, le défilé du quartier populaire de Vallecas, critiqué par des conservateurs pour la présence d'une drag-queen sur un des chars accompagnant les Rois mages, a eu lieu sans incidents.Sur l'un des derniers chars du défilé, la drag-queen "La Prohibida" ("L'Interdite" en espagnol) était vêtue d'un costume en peluche rose, perchée sur un char "pour l'égalité" décoré du drapeau arc-en-ciel.En Catalogne, dans la ville de Manresa, au-dessus de la foule flottaient des ballons jaunes en guise de soutien aux dirigeants indépendantistes emprisonnés pour leur rôle dans la marche vers la sécession de la région.(©AFP / 05 janvier 2018 21h34)