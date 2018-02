Les Samsung Galaxy S9 et S9+ disponibles dès maintenant en précommande chez mobilezone

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy ont été présentés aujourd'hui à Barcelone sur le salon Mobile World Congress. La vente officielle débutera le 16 mars 2018. Les nouveaux produits phares de Samsung ne manquent pas d'atouts. En effet, l'appareil photo et le système audio ont été entièrement retravaillés et dotés de nombreuses nouveautés des plus pratiques, telles que la caméra avec mode Super Slow-Motion. «Autant d'innovations qui laissent présager une forte demande de la part des clients. C'est pourquoi, cette année encore, nous proposons à nos clients de réserver à l'avance l'appareil de leur choix en le précommandant chez mobilezone», explique Markus Bernhard, CEO de mobilezone. Les clients ayant précommandé leur appareil seront livrés en priorité et bénéficieront d'autres avantages: en cas de précommande passée jusqu'au 8 mars 2018, les clients recevront leur appareil 7 jours avant le début officiel des ventes et, en cas d'échange de leur ancien smartphone (quelle que soit la marque), ils recevront une prime de reprise avantageuse.Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec un renouvellement de l'abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise ou UPC, le Samsung Galaxy S9 et S9+ est disponible à partir de CHF 0.-. Les précommandes peuvent être passées en ligne sur fr.mobilezone.ch/samsung-s9 ainsi que dans tous les magasins mobilezone Gregor VogtHead of Marketing & Communicationmobilezone agFondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse, avec un chiffre d'affaires de 1'088 millions de CHF et un bénéfice de 36,1 millions de CHF pour l'exercice 2016.Le groupe mobilezone emploie près de 900 collaborateurs, répartis sur ses sites de Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zoug, Vienne (A) et Obertshausen (D). Notre offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet auprès des principaux opérateurs. Un conseil indépendant et des services aux particuliers et professionnels, ainsi que des services de réparation, complètent notre palette. Nous proposons nos produits et services dans dans plus de 120 magasins propres en Suisse, nos 65 points de vente Ashop en Allemagne (sous franchise) et sur différents portails en ligne. En Allemagne, le groupe est également actif dans le commerce de gros et la fourniture à des revendeurs spécialisés. tensid.ch / 25.02.2018 19h07)