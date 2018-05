Les Saoudiennes pourront conduire à partir du 24 juin

Les Saoudiennes seront autorisées à conduire à partir du 24 juin, selon un communiqué du gouvernement publié mardi."Toutes les conditions ont été remplies pour que les femmes commencent à conduire", a indiqué le général Mohammed al-Bassami, directeur du Département de la circulation, qui dépend du ministère de l'Intérieur.Le décret royal autorisant les femmes à conduire sera mis en application le 24 juin, a-t-il précisé.Les femmes de 18 ans et plus auront le droit de passer l'examen du permis de conduire, a dit le général Bassami.Des auto-écoles pour femmes ont été mises en place dans cinq grandes villes du royaume. Les Saoudiennes, détentrices de permis étrangers, pourront les échanger contre des documents saoudiens.Le roi Salmane avait décidé en septembre 2017 de lever l'interdiction faite aux Saoudiennes de conduire dans le cadre d'une nouvelle politique inspirée par le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane.L'Arabie saoudite, seul pays au monde qui interdisait aux femmes de prendre le volant, s'est engagée dans une série de réformes visant à une plus grande participation des femmes dans la vie économique et sociale de ce royaume ultra-conservateur musulman.Les femmes peuvent désormais ouvrir leurs propres entreprises et assister à des matches de football ou à des concerts. Les cinémas ont rouvert après 35 ans d'interdiction et les projets de divertissement se multiplient.Mais les Saoudiennes restent encore soumises à un système de tutelle masculin. Elles ont ainsi besoin de l'accord d'un homme de leur famille pour voyager, étudier ou exercer certains métiers.(©AFP / 08 mai 2018 11h35)