Les Suisses investissent toujours timidement dans les cryptodevises (sondage)

Zurich (awp) - Le bitcoin et d'autres monnaies virtuelles ont fait couler beaucoup d'encre après avoir vu leur cours exploser, mais sont encore peu considérées par les Suisses comme un véhicule d'investissement. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'institut de sondage Gfk sur mandat du comparateur en ligne Moneyland.ch publié mercredi.Les cryptomonnaies ne sont pas des devises au sens propre du mot, mais des objets de placement, au même titre que les actions, les obligations ou les métaux précieux. Toutefois, elles ne sont considérées comme telles par une minorité de Suisses. Sur les plus de 1500 personnes sondées, seuls 8% disent avoir investi dans le bitcoin, les autres cryptodevises suscitant encore moins d'intérêt.Parmi les rares investisseurs helvétiques dans les cryptomonnaies, les jeunes sont surreprésentés. Dans le groupe des 19-25 ans, 14% a investi dans le bitcoin, et pour celui des 26-49 ans, 10%. Le taux tombe à 4% pour les 50-74 ans.Les investissements en bitcoin et consorts ont globalement plus la cote en Suisse romande (10%) qu'outre-Sarine (7%), et s'avèrent plus populaires auprès de la population masculine que féminine."Les femmes sont de manière générale plus retenues et plus prudentes que les hommes à l'heure d'investir", écrivent les auteurs de l'étude. Cela est particulièrement le cas pour les actions. Alors que près de trois femmes sur quatre disent ne pas en posséder, chez les hommes la proportion est d'à peine un sur deux.sig/cf/buc/fr(AWP / 30.05.2018 09h34)