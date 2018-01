Les Suisses ont été moins nombreux à changer d'assurance maladie en 2017

Zurich (awp) - Les Suisses sont peu nombreux à changer d'assurance maladie. Fin 2017, seulement 660'000 personnes, soit 7,9% des assurés au régime obligatoire, ont profité de la possibilité de passer à une autre caisse maladie. Ce chiffre correspond à un repli de 0,4% sur un an et à un plus bas depuis 2014, souligne une étude du comparateur en ligne Comparis."L'augmentation moyenne des primes 2018 de 4,9% a été sensiblement plus modérée que les années précédentes. Moins l'augmentation est importante, moins les assurés optent pour une nouvelle caisse maladie" explique Felix Schneuwly, expert Assurance maladie chez comparis.ch.Les Suisses sont également réticents à changer leur modèle d'assurance et de franchise. En 2017, ils étaient 4,5% à opter pour un nouveau modèle d'assurance et 6,9% à modifier leur franchise à la hausse ou à la baisse pour 2018.Un assuré sur quatre n'a encore jamais changé d'assurance maladie et pour plus de la moitié le dernier changement remonte à trois ans ou plus, précise le comparateur en ligne.S'ils sont peu nombreux à changer, 37,7% des assurés se sont tout de même penchés sur la question, déclarant s'être renseignés sur une adaptation de la franchise, un nouveau modèle d'assurance, voire une nouvelle caisse.Lorsque le choix de changer d'assurance est fait, le motif est dans 66% des cas lié à l'augmentation de prime.ol/al(AWP / 30.01.2018 08h35)