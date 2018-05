Les actionnaires d'UBS ont suivi le conseil, malgré les critiques

Bâle (awp) - Les actionnaires d'UBS ont suivi le conseil d'administration et accepté jeudi à une large majorité toutes les propositions à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Les responsables de la grande banque ont dû néanmoins faire face à des critiques.Les orateurs ont notamment fustigé le manque de transparence dans les litiges juridiques, les affaires menées avec des groupes douteux, les rémunérations de la direction et l'absence de sensibilité en ce qui concerne la durabilité.Ce dernier thème était au centre de l'allocution du président Axel Weber. "Nous avons prouvé ces dernières années que notre croissance était durable", a-t-il déclaré devant 1160 actionnaires réunis à Bâle.Dans l'assemblée, certains n'ont pas partagé ce point de vue. A l'initiative de ces actionnaires mécontents, un audit spécial sur les provisions et les affaires héritées du passées a été soumis au vote, mais a été rejeté avec 75,8% de non et 12% d'abstentions.UBS a également subi les foudre de certains actionnaires qui lui reprochent de faire des affaires avec HNA, propriétaire notamment de Gategroup en Suisse.Le conglomérat chinois a fait récemment les gros titres en raison du niveau de son endettement et de l'opacité de sa structure. Le numéro un bancaire helvétique prête des millions à un groupe considéré depuis longtemps comme un pestiféré par d'autres instituts, ont dénoncé ces frondeurs.LES RÉMUNÉRATIONS PASSENT LA RAMPEM. Weber a rappelé qu'UBS mène plusieurs processus de diligence raisonnable (due diligence) pour tous ses partenaires. L'activité en Chine possède une importance stratégique, raison pour laquelle le géant bancaire souhaite encore la développer.En marge de l'assemblée, l'établissement zurichois a annoncé vouloir profiter de la libéralisation économique en Chine. UBS a demandé aux autorités d'augmenter sa participation dans une coentreprise à 51%. Jusqu'à présent, les banques étrangères n'étaient pas autorisées à contrôler une telle société.Certains ont pris la parole pour féliciter la banque. La société d'actionnaires Actares a salué l'engagement d'UBS pour une activité plus durable.Le rapport de rémunération a passé la rampe très confortablement lors d'un vote consultatif, à 81% de oui. Le directeur général (CEO) Sergio Ermotti est l'un des patrons les mieux payés de Suisse, avec un salaire global de 14,2 millions pour 2017. L'assemblée a accepté les rémunérations fixes du directoire pour l'année 2019 à 85%.Les indemnisations du conseil d'administration ont trouvé grâce aux yeux de 86% des actionnaires représentés.tt/uh/fr/rp(AWP / 03.05.2018 14h27)