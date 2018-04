Les actionnaires de Mikron approuvent toutes les propositions

Lors de l'assemblée générale, un actionnaire a également posé des questions sur l'examen de la valeur. Le conseil d'administration du groupe Mikron a précisé que les fonds propres présentés dans le rapport annuel 2017 étaient entièrement valables. Il maintient son objectif de réaliser à moyen terme une marge EBIT de 5 à 7%.Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d'automatisation, des systèmes d'usinage et des outils de coupe extrêmement précis, productifs et adaptables. Enraciné dans la culture de l'innovation suisse et actif à l'international, il est un partenaire important pour les industries automobile, pharmaceutique, des techniques médicales, des biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'horlogerie. Le groupe Mikron aide ses clients à accroître la productivité et la qualité industrielles. Pour ce faire, il mise sur plus d'un siècle d'expérience, des technologies ultramodernes et un service d'envergure mondiale. Ses deux divisions, Mikron Automation et Mikron Machining, dont le siège principal se trouve en Suisse (à Boudry et à Agno), emploient au total quelque 1'275 collaborateurs. Le groupe possède d'autres unités de production en Allemagne, à Singapour, en Chine et aux États-Unis. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX Swiss Exchange (MIKN).Mikron Management AG, Andreas Heierli, Head Group Finance & ControllingTéléphone +41 91 610 62 04, ir.mma@mikron.com 24.07.2018, 07 h 00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2018»13.03.2019, 07 h 00, Communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2018»13.03.2019, 10 h 30, Conférence destinée à la presse et aux analystes25.04.2019, 16 h 00, Assemblée générale 2019Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). tensid.ch / 12.04.2018 18h06)