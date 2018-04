Les actionnaires de Molecular Partners élisent un nouveau président

Zurich (awp) - Les actionnaires du laboratoire Molecular Partners, réunis mercredi en assemblée générale, ont approuvé toutes les proposition du conseil d'administration. Ils ont notamment élu William Burns à la présidence de l'organe de surveillance.M. Burns a occupé plusieurs fonctions dirigeantes chez Roche ces 28 dernières années, dernièrement en tant que directeur général de la division Pharmaceuticals, a précisé l'entreprise zurichoise dans un communiqué. Il a également siégé dans les conseils d'administrations des filiales américaine Genentech et japonaise Chugai.Molecular Partners espère ainsi bénéficier des connaissances de son nouveau président dans le développement et la commercialisation de médicaments, notamment dans l'oncologie.Göran Ando, Gwen Fyfe, Steven Holtzman, William Lee, Petri Vainio et Patrick Amstutz ont quant à eux été reconduits dans leurs fonctions d'administrateurs.Les actionnaires ont également donné leur feu vert à une augmentation du capital-actions d'ici deux ans.al/rp(AWP / 18.04.2018 18h30)