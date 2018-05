Les actionnaires de Sika saluent l'accord

Zurich (awp) - Les plus importants actionnaires de Sika, Columbia Threadneedle, Cascade Investment ainsi que la Bill & Melinda Gates Foundation ont salué l'accord mettant fin à la lutte pour le contrôle du fabricant zougois de spécialités chimiques. Cité vendredi dans un communiqué, Iain Richards, responsable des investissements de Columbia Threaneedle, a indiqué qu'il s'agit d'une entente bienvenue et importante pour la croissance de Sika.La solution trouvée est équitable et met fin de belle manière à la lutte tant pour les actionnaires que pour l'entreprise, poursuit Columbia Threadneedle.Responsable des investissements de Cascade, Michael Larson estime pour sa part que Sika a franchi une étape décisive en résolvant le conflit. Les investisseurs saluent aussi l'introduction d'une action unique, tout en réitérant leur soutien à l'indépendance de Sika.Le groupe d'actionnaires formé par Cascade Investment, la fondation Bill & Melinda Gates, Columbia Threadneedle ainsi que Fidelity International détient selon les dernières informations disponibles 4,8% des voix de Sika.gab/vj/al(AWP / 11.05.2018 09h35)