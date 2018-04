Les actionnaires de Swiss Life approuvent toutes les propositions du conseil d'administration

Cautionary statement regarding forward-looking information

Quelque 1100 actionnaires ont pris part à l'assemblée générale au Hallenstadion de Zurich. Au total, 17,57 millions de voix attribuées aux actions étaient représentées (soit 51,33% du capital-actions). Pour l'exercice 2017, le conseil d'administration a proposé aux actionnaires une distribution exonérée de l'impôt anticipé de 13,50 francs par action nominative à partir de la réserve issue d'apports de capital. Cette proposition ayant été validée par l'assemblée générale, le versement aura lieu à la date de valeur du 30 avril 2018.L'assemblée générale a réélu Rolf Dörig en tant que président du conseil d'administration, et a conforté les autres membres dans leurs fonctions pour un mandat supplémentaire d'un an. Un nouveau membre a été élu au conseil d'administration : Martin Schmid. Ayant atteint la limite d'âge réglementaire, Gerold Bührer s'est retiré du conseil d'administration de Swiss Life après y avoir siégé 18 ans. Le conseil d'administration et le directoire le remercient vivement pour le grand et précieux engagement dont il a fait preuve au service de Swiss Life.Swiss Life publiera en outre pour la première fois demain matin, 25 avril 2018, le rapport sur la situation financière. Ce rapport complémentaire au rapport de gestion 2017 déjà publié comporte des données sur les activités commerciales, la gouvernance et la gestion des risques ainsi que des informations sur la solvabilité de Swiss Life. Il sera consultable en ligne dès demain à l'adresse www.swisslife.com/results Téléphone +41 43 284 77 77Téléphone +41 43 284 52 76Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu'un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques.Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés.Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo et Mayfair Capital. Il emploie environ 8000 collaborateurs et environ 5000 conseillers financiers licenciés. tensid.ch / 24.04.2018 17h41)