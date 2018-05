Les affaires d'abus sexuels dans l'Eglise catholique

Le renvoi en procès pour des accusations d'agressions sexuelles anciennes du numéro 3 du Vatican, le cardinal australien George Pell, est le dernier exemple en date des multiples affaires d'abus sexuel qui ont ébranlé l'Eglise catholique dans de nombreux pays.Le cardinal de 76 ans a plaidé non coupable des faits qui lui vaudront d'être jugés et qui sont inconnus du grand public.Mais au-delà de son cas personnel, Mgr Pell avait reconnu avoir "failli" dans sa gestion des prêtres pédophiles dans l'Etat de Victoria dans les années 1970.Une commission d'enquête royale créée en 2013 pour évaluer les réponses institutionnelles apportées aux accusations de pédophilie avait affirmé en février 2017 que sept pour cent des religieux catholiques australiens avaient fait l'objet d'accusations d'abus sexuels sur des enfants entre 1950 et 2010 sans que les soupçons ne débouchent sur des investigations.Il était de coutume d'ignorer, voire même de punir, les enfants dénonçant des agressions, avait-elle dit.Dans certains diocèses, la proportion atteignait 15% de prêtres soupçonnés de pédophilie. L'Ordre des Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu était le pire, avec 40% de ses membres mis en cause.- Au Chili: Environ 80 membres du clergé chilien ont été impliqués dans une série d'affaires ces dernières années.Le voyage du pape au Chili début janvier a été miné par le dossier. François a été critiqué pour avoir défendu avec force l'évêque chilien Juan Barros, pourtant soupçonné d'avoir tu les crimes pédophiles d'un prêtre dans les années 1980 et 1990.François a reconnu début avril avoir commis de "graves erreurs" d'appréciation de la situation.- Au Mexique: Mgr Gonzalo Galván Castillo, évêque de Autlán (ouest), accusé d'avoir protégé un prêtre pédophile, a été contraint à la démission en 2015.Le fondateur de la congrégation des Légionnaires du Christ, le père Marcial Maciel, a dû démissionner en 2006, accusé notamment de sévices sexuels et de maltraitance sur mineurs.(©AFP / 01 mai 2018 07h32)