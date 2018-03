Les annuaires Pages Jaunes pourraient disparaître d'ici 2020

Paris - Le groupe SoLocal pourrait cesser l'édition des annuaires papier Pages Jaunes en 2019 ou 2020, s'il ne parvient pas à rétablir leurs résultats commerciaux d'ici là, a-t-il annoncé dimanche."La société pourrait choisir de se désengager" de l'activité annuaires papier "en 2019 ou 2020" si les efforts entrepris pour la relancer ne donnent pas leurs fruits, a indiqué SoLocal dans son communiqué."Le chiffre d'affaires généré par nos activités Imprimé et Vocal est en recul, car de moins en moins de clients et d'utilisateurs ont recours aux annuaires imprimés pour leur communication", a indiqué l'entreprise.Touché de plein fouet par la concurrence des spécialistes de l'Internet, SoLocal a annoncé mi-février qu'il allait supprimer 1.000 postes sur près de 4.500 d'ici à 2019, tout en accélérant sa reconversion dans les services numériques.Le chiffre d'affaires de SoLocal a reculé de 6% à 756 millions d'euros en 2016, tandis que le bénéfice des activités poursuivies du groupe (hors produit financier exceptionnel) baissait de 6% à 51 millions d'euros.SoLocal veut se rétablir commercialement en devenant une entreprise de "services digitaux", aidant ses clients à être bien visibles sur internet, grâce notamment à ses partenariats avec des entreprises comme Microsoft et son moteur de recherche Bing, Google, Facebook ou Apple."Nous sommes confiants sur notre capacité à renouveler ces partenariats", a souligné dimanche soir SoLocal dans son communiqué.Le groupe peut s'appuyer sur sa présence ancienne sur internet.Les Pages Jaunes sont présentes sur la toile depuis 1997, et la première application mobile a été lancée en 2000.Entré en Bourse en 2004, le groupe PagesJaunes s'était rebaptisé SoLocal en 2013.(©AFP / 04 mars 2018 21h20)