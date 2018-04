Les avions américains peuvent encore survoler la Russie, selon Moscou

Moscou - Les compagnies aériennes américaines sont toujours autorisées à survoler l'espace aérien russe, a assuré mercredi le ministère russe des Transports, malgré l'expiration mardi d'un accord entre Moscou et Washington sur les couloirs aériens."Le ministère des Transports de la Fédération de Russie confirme que les vols des compagnies aériennes américaines au-dessus du territoire russe sont toujours autorisés, selon le schéma existant, jusqu'à ce que de nouvelles négociations aient lieu", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère, Timour Khikmatov."Cette semaine, nous avons envoyé à nos collègues américains une proposition pour négocier à ce sujet. La date des négociations n'a pas encore été convenue. Nous attendons une réponse de nos collègues américains", a-t-il ajouté.Le ministre russe des Transports Maxim Sokolov a cependant affirmé que Moscou était en train d'examiner des mesures de rétorsion à l'égard des États-Unis dans le secteur, en réponse aux sanctions américaines."Nous sommes en train d'étudier des mesures adéquates qui peuvent être prises y compris dans le secteur des transports, en réponse aux sanctions", a affirmé M. Sokolov, cité par les agences russes.Le ministre a toutefois souligné qu'il ne s'agirait pas d'interdire totalement le transit des avions américains."Cela ne serait pas correct de parler d'une interdiction de transit, cela irait à l'encontre des obligations internationales adoptées par notre pays", y compris dans le cadre de l'OACI (Organisation de l'Aviation civile internationale) a-t-il expliqué.Chaque jour, des dizaines de vols commerciaux américains traversent l'espace aérien russe pour parvenir plus rapidement à leur destination en Asie, mais l'accord passé entre les deux pays et leur accordant cette autorisation a expiré à 23H59 GMT mardi.Le département d'État américain avait annoncé mardi que les compagnies américaines avaient commencé à détourner leurs avions de l'espace aérien russe, quelques heures avant l'expiration de l'accord.Selon la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert, des responsables de l'aviation civile russe devaient participer cette semaine à des discussions au département d'État à Washington, mais ils ont annulé leur visite sans donner de raison.Les frappes aériennes américaines, françaises et britanniques du week-end dernier contre des installations militaires en Syrie ont provoqué la colère de Moscou, qui a déjà, dans le passé, tenté d'utiliser les couloirs aériens comme moyen de pression.(©AFP / 18 avril 2018 15h19)