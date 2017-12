Les avoirs à vue de la BNS reculent de 0,8 mrd CHF sur une semaine

Zurich (awp) - Les avoirs à vue déposés auprès de la Banque nationale suisse (BNS) ont baissé la semaine écoulée au 22 décembre de 0,8 mrd CHF. Les dépôts de la Confédération et des banques ont atteint 574,6 mrd CHF, après 575,4 mrd la semaine précédente, a indiqué mercredi l'institut d'émission. Les avoirs en comptes de virement des banques en Suisse ont atteint la semaine dernière 481,1 mrd CHF.L'évolution des avoirs à vue de la BNS est considérée comme étant un indicateur d'intervention de l'institut d'émission sur le marché des changes, afin d'affaiblir le franc. La banque centrale suisse achète pour ce faire des devises étrangères et inscrit le montant correspondant en francs sur les comptes des banques auprès de la BNS.cf/tp/al(AWP / 27.12.2017 10h31)