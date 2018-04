Les banques cantonales suisses ont connu un bon exercice 2017

Zurich (awp) - Les 24 banques cantonales ont dégagé un bénéfice annuel cumulé de près de 3 milliards de francs l'an dernier, en hausse de 7,3%. La somme du bilan total a augmenté de 3,8% à 595 milliards et cantons et communes ont participé aux bénéfices à hauteur de 1,6 milliard, a indiqué mercredi l'Union des banques cantonales suisses (UBCS).Le défi économique majeur s'est situé dans la persistance d'un environnement de taux bas et négatifs selon l'UBCS. Malgré ces conditions exigeantes, l'ancrage des instituts cantonaux et leur solide substance leur a permis de maintenir une "remarquable continuité".Les crédits à la clientèle des 24 banques cantonales ont augmenté de 3,2% à 417,9 milliards, dont 371,8 milliards pour les prêts hypothécaires (+3,9%). Au passif, les dépôts de la clientèle ont progressé de 2,9% à 361,8 milliards.Le résultat net des opérations d'intérêts a augmenté de 1,23% à 5,5 milliards. Celui des commissions et services a gagné 6,3% à 2,2 milliards et celui du négoce de 1,7% à 946,2 millions.rp/al(AWP / 18.04.2018 16h58)