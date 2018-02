Les bénéfices annuels de BP dopés par le rebond de l'or noir

BP

Londres - Le géant pétrolier britannique BP a largement profité du rebond des cours de l'or noir en 2017 et a vu s'envoler ses bénéfices, ce qui lui permet d'aborder cette année et la suite avec confiance.En 2017, la major pétrolière a dégagé un bénéfice net de 3,389 milliards de dollars, contre seulement 115 millions de dollars en 2016 et après un exercice 2015 marqué par de lourdes pertes suite à la chute des prix du baril."Comparé à la même période de 2016, les résultats reflètent essentiellement les cours plus élevés du pétrole" en 2017, a expliqué BP mardi dans un communiqué.Après s'être ressaisis fin 2016, les prix du baril ont continué de grimper l'année dernière avec les efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses partenaires qui ont limité leur production pour réduire l'offre sur le marché.Les cours de l'or noir ont fini l'année 2017 autour de 60 dollars, soit un bond de 15% sur un an.Le bénéfice annuel ajusté de BP, hors éléments exceptionnels et variation des stocks (CCS), un indicateur scruté par le marché, a plus que doublé, à 6,166 milliards de dollars contre 2,6 milliards en 2016.Le groupe a souligné que ses profits avaient augmenté tant dans l'amont (exploration et production de pétrole et gaz) que dans l'aval (raffinage, distribution)"2017 fut l'une des meilleures années de l'histoire récente de BP", a résumé son directeur général, Bob Dudley, qui s'est félicité du fait que son groupe entre "en position de force" dans la deuxième année de son plan de discipline budgétaire de cinq ans lancé en début d'année dernière.Ce plan, qui court jusqu'en 2021, vise à permettre à BP d'être rentable avec un cours du baril de pétrole compris entre 35 et 40 dollars, en réduisant ses coûts et en choisissant avec minutie ses investissements. Après 16,5 milliards de dollars d'investissement l'an passé, contre encore 18,7 en 2015, le groupe prévoit de n'investir que de 15 à 16 milliards cette année.- Impact de DeepWater Horizon -En 2017, BP a démarré sept projets importants, que ce soit en position majoritaire comme pour la champ gazier Khazzan dans une zone désertique du sultanat d'Oman, ou dans une position minoritaire comme sur le champ pétrolier Schiehallion au large des îles écossaises des Shetland avec Shell notamment ou pour le champ gazier de Zohr au large de l'Egypte en partenariat avec l'italien ENI et Rosneft - géant russe dont BP possède presque 20%.Il a élevé au total de 11,7% sa production annuelle, au plus haut depuis 2010, et compte bien augmenter ses volumes encore en 2018 en s'appuyant sur le fonctionnement à plein de ses projets lancés dernièrement.Le groupe s'est félicité aussi d'une belle année sur le plan de l'exploration - la meilleure depuis 2004 -, avec l'équivalent d'un milliard de barils équivalents pétrole de ressources nouvelles découvertes.BP a souligné par ailleurs avoir accentué en 2017 ses efforts dans les énergies vertes, avec entre autres l'acquisition de 43% de l'entreprise d'énergie solaire Lightsource ou un investissement dans l'entreprise de recharge de voitures électriques Freewire.Le groupe a intégré dans ses comptes de l'an passé une charge avant impôt de 3,18 milliards de dollars liée à la marée noire du Golfe du Mexique en 2010. L'explosion de la plate-forme pétrolière DeepWater Horizon exploitée par BP y avait fait 11 morts et provoqué une marée noire sur 180.000 kilomètres carrés.Entre amendes, indemnisations des victimes et nettoyage des côtes, le coût total avant impôt de cette catastrophe environnementale s'élève désormais à 65,8 milliards de dollars. BP espère toutefois limiter ses nouvelles charges dans cette affaire à moins 2 milliards de dollars cette année et à moins d'un milliard par an ensuite.pn/jbo/php(©AFP / 06 février 2018 10h46)