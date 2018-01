Les bourses européennes profitent de la baisse de l'euro

PARIS (awp/afp) - Les principales bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, profitant notamment de la perte de vitesse de l'euro qui favorise les exportations et pour le secteur pétrolier de la hausse du cours de l'or noir."L'accalmie dans la hausse de l'euro a permis aux marchés actions européens de passer la marche avant", a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.L'euro a repris son souffle après plusieurs jours de hausse face au dollar qui ont mis les places européennes sous pression.Vers 18H00 GMT (19H00 à Paris), l'euro valait 1,2028 dollar - après avoir atteint mardi 1,2081 dollar, son niveau le plus haut en quatre mois.Les indices européens ont pu "bénéficier de l'effet d'entraînement des valeurs liées aux matières premières après le nouveau plus haut atteint par les cours du pétrole et du dynamisme du secteur technologique aux États-Unis", a ajouté M. Larrouturou.Mercredi, l'Eurostoxx 50 était en hausse de 0.56%.A Francfort, l'indice Dax des trente valeurs vedettes a gagné 118,43 points (+0,92%) à 12.989,82 points, repassant en séance au-dessus la barre symbolique des 13.000 points avant de marquer le pas avant la clôture. Le MDax des valeurs moyennes a bondi de 1,04% à 26.392,90 points.l'industriel Thyssenkrupp a terminé en tête du Dax, s'adjugeant 4,24% à 25,10 euros, talonné par le groupe automobile Volkswagen (+3,46% à 171,44 euros).Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a avancé de 3,25% à 23,84 euros, inspiré par la vigueur des valeurs technologiques à Wall Street.L'action du groupe aérien Lufthansa a pris 2,05% à 30,90 euros.Deutsche Bank a abandonné 0,30% à 15,91 euros. Une trentaine d'investisseurs lui réclament 740 millions d'euros, s'estimant lésés lors du rachat de leurs actions Postbank.- les matières premières dynamiques -La Bourse de Paris a regagné du terrain (+0,81%), profitant à la fois de la perte de vitesse de l'euro et de l'effervescence des secteurs énergétique et technologique.L'indice CAC 40 a gagné 42,68 points à 5.331,28 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,3 milliards d'euros. La veille, il avait terminé en reflux de 0,45%.La cote parisienne a débuté en légère hausse et a accru régulièrement sa progression tout au long de la séance.Les titres technologiques ont profité de la bonne tenue de leurs homologues américains, STMicroelectronics gagnant 3,06% à 19,02 euros et Soitec 5,29% à 63,65 euros.Le secteur des matières premières a profité du dynamisme des cours du pétrole, à l'instar de Vallourec qui a fait un bond de 6,42% à 5,47 euros, ou de Total qui a gagné 1,09% à 46,56 euros.A Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 23,01 points pour terminer à 7.671,11 points.La cote a été tirée par la chaîne de vêtements Next, qui a annoncé une progression de ses ventes et a légèrement relevé ses prévisions. Son titre a fini en très forte hausse de 6,67% à 4.800 pence.D'autres enseignes du secteur ont été entrainées dans son sillage.Les majors pétrolières ont été dopées par la progression des cours de l'or noir: Royal Dutch Shell ("action" B) a gagné 1,38% à 2.534,50 pence et BP 1,29% à 524,20 pence.A l'inverse, les valeurs financières ont été peu inspirées: la banque RBS a cédé 0,65% à 275,50 pence et le gérant d'actifs Old Mutual 1,05% à 226,40 pence.La Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,37% à 10.116 points, avec une avancée particulière des valeurs énergétiques (Repsol +2,23% à 15,33 euros; Gas Natural +1,86% à 20,29 euros).Le secteur bancaire est également en hausse (Banco Santander +0,02% à 5,46 euros; BBVA +0,17% à 7,09 euros; CaixaBank +0,23% à 3,98 euros).Deux valeurs-phare terminent en revanche en baisse: Telefonica (-0,31% à 8,17 euros) et Inditex, propriétaire de Zara (-0,10% à 28,87 euros).La Bourse de Milan a fini en petite hausse, l'indice FTSE Mib prenant 0,27% à 21.905 points.STMicroelectronics a réalisé la meilleure performance, gagnant 3,15% à 19,01 euros. Suivaient Mediaset (+2,98% à 3,314 euros) et Fiat Chrysler (+2,57% à 15,55 euros).En revanche, Italgas a perdu 2,16% à 4,892 euros. Mauvaise séance également pour Banco BPM (-2,04% à 2,59 euros) et Snam (-1,59% à 3,966 euros).La Bourse de Bruxelles a grappillé 0,66%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 4.005,61 points, contre 3.979,53 points la veille.La plus forte progression a été réalisée par le groupe minier Umicore, qui a gagné 2,93% à 40,87 euros.- Altice en forte hausse -L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,84% à 549,34 points.Le groupe français de télécoms et médias Altice a grimpé de 7,66% à 9,70 euros et le biotechnologiste Galapagos a pris 3,49% à 80,60 euros.A la baisse, l'opérateur néerlandais de télécommunications KPN a chuté de 1,24% à 2,87 euros et l'éditeur RELX Group a perdu 0,87% à 18,88 euros.La Bourse suisse a débuté l'année dans le vert, dopée par la bonne tenue de Wall Street la veille.L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé mercredi à 9.478,92, en hausse de +1,03%.Toutes les valeurs ont progressé, à l'exception du géant alimentaire Nestlé (-0,50% à 83,38 CHF) et des assureurs Swiss Life (-0,09% à 344,70 CHF) et Zurich Insurance (-0,03% à 296,50 CHF)Le groupe biopharmaceutique suisse Lonza a terminé en haut du classement, avec un bond de +2,47% (269,80 CHF).UBS, premier groupe bancaire suisse, se classe juste derrière, avec une hausse de +2,17% à 18,33 CHF, suivi d'Adecco, numéro un mondial du travail temporaire (+2,11% à 76,12 CHF).L'indice PSI de la Bourse de Lisbonne a gagné 1,25% à 5537.97 points.Le groupe énergétique EDP a gagné 1,45% à 2,94 euros, et Galp Energia a terminé en hausse de 1,09% à 15.72 euros.La banque BCP gagnait 2,68% à 0,29 euros.Jeronimo Martins a fini dans le vert, gagnant 0,83% à 16,33 euros.bur-la/boc(AWP / 03.01.2018 19h10)