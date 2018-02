Les capacités de l'éolien ont augmenté de 20% en 2017 en Europe

Paris - Les capacités des fermes d'éoliennes européennes ont augmenté de 15,7 gigawatts (GW) en 2017, soit une hausse record de 20%, selon un bilan publié mardi par l'association du secteur WindEurope.L'éolien terrestre a ainsi crû de 12,5 GW et l'éolien offshore de 3,2 GW, portant le total des capacités européennes à 169 GW. L'éolien a représenté 55% des capacités de production installées sur l'année.Presque la moitié des nouvelles fermes ont été installées par l'Allemagne avec 6,6 GW. Suivent le Royaume-Uni (4,3 GW), la France (1,7 GW), la Finlande (577 mégawatts, MW), la Belgique (476 MW), l'Irlande (426 MW) et la Croatie (147 MW).Selon WindEurope, 2017 a aussi été une année record en matière d'investissements avec 11,5 GW supplémentaires qui devraient voir le jour dans le futur. En revanche, le montant de ces investissements, 22,3 milliards d'euros, est inférieur de 19% à ceux de 2016, du fait de "la réduction des coûts" qui donne aux investisseurs "plus de capacités pour moins cher", a détaillé le communiqué de l'association.Giles Dickson, le président de WindEurope, s'est félicité de ces résultats mais a déploré le manque de visibilité sur les ambitions des gouvernements après 2020."L'industrie éolienne n'investira pas en Europe si les perspectives sur le marché ne sont pas là", a-t-il prévenu dans un communiqué.En 2017, l'éolien a couvert 11,6% de la demande énergétique du continent avec de grands écarts selon les pays. Par exemple, alors que les turbines ont couvert 44,4% de la demande au Danemark, elles n'ont contribué qu'à 4,8% de la dépense énergétique française.(©AFP / 13 février 2018 17h37)