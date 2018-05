Les chiffres d'affaires des centres commerciaux continuent de baisser

Zurich (awp) - Les grands centres commerciaux de Suisse ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires en baisse et se sont développés moins fortement que la branche du commerce de détail dans son ensemble. Le tourisme d'achat, l'érosion des prix et la croissance du commerce en ligne continue d'inquiéter les quelque 200 centres commerciaux du pays, indique le spécialiste des études de marché GfK Suisse dans une étude publié jeudi.Les ventes des centres commerciaux ont baissé de 1,1% en 2017 en comparaison annuelle, alors qu'elles ne refluent que de 0,7% pour l'ensemble de la branche. Le recul du chiffre d'affaires avait été plus marqué en 2015 et 2016, où il avait atteint respectivement 3% et 1,9%.Dans le top-5, les plus fortes contractions ont été ressenties par Shoppyland, à Schönbühl dans le canton de Berne (-4,5%, à 296 millions de francs), et par le centre Balexert de Genève (-3,1%, à 394 millions). Les revenus des deux plus grands centres de Suisse, à Glatt (ZH) ainsi que le Tivoli de Spreitenbach (AG), ont pour leur part stagné, avec des valeurs de respectivement 601 et 409 millions de francs.La productivité par mètre carré - mesurée en ventes par mètres carré - a fondu dans de nombreux centres commerciaux, écrit GfK, mettant en avant une surface globalement croissante (+2,2%). Seuls sept centres commerciaux comptent un chiffre d'affaires annuel de plus de 10'000 francs par mètre carré, celui de Glatt (13'840 francs) en tête.Les surfaces commerciales des gares ainsi que de l'aéroport de Zurich ont, elles, généré clairement plus d'argent. La gare de Berne affiche un peu plus de 30'000 francs par mètre carré, celle de Zurich 27'849 francs et de Lucerne 27'189 francs. A Genève, Cornavin atteint 24'771 francs. L'aéroport de Zurich a pour sa part réalisé des ventes de 17'986 francs par mètre carré.mk/tp/tn/ol(AWP / 03.05.2018 10h50)