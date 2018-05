Les clients Entreprises de Swiss Life bénéficient d'un résultat stable et d'une liberté de choix dans la prévoyance professionnelle

Durant l'exercice écoulé, Swiss Life est parvenue à augmenter légèrement les prime périodiques déterminantes dans l'assurance collective (+0,3% à 3325 millions de francs; exercice précédent: 3316 millions de francs). Les recettes de primes totales ont reculé à 7629 millions de francs en raison d'une politique de souscription toujours sélective (2016: 8176 millions de francs). Bien que le nombre de contrats ait progressé (+0,4% à 43 326), les frais de gestion ont pu être maintenus stables à environ 202 millions de francs grâce à des mesures cohérentes d'augmentation de l'efficacité. Avec un taux de distribution de 94,3%, Swiss Life a satisfait une nouvelle fois aux prescriptions légales (exercice précédent: 93,8%). L'attribution au fonds d'excédents a augmenté de 6 millions de francs en 2017, pour atteindre 137 millions de francs (2016: 131 millions de francs). Commentaire d'Hans-Jakob Stahel, responsable Clientèle Entreprises de Swiss Life: «Nos assurés peuvent ainsi continuer à bénéficier d'excédents intéressants.» Les provisions techniques supplémentaires se sont montées à 320 millions de francs. En 2017, Swiss Life a réalisé un solide rendement de placement de 1,95%, dû pour l'essentiel à une politique de placement ciblée et axée sur la sécurité.La stratégie consistant à proposer aux clients un large éventail de solutions de prévoyance professionnelle afin de répondre à leurs différents besoins s'est à nouveau révélée payante en 2017. C'est pourquoi Swiss Life maintient sa stratégie de prestataire complet, dont l'assurance complète fait partie. Hans-Jakob Stahel: «En tant qu'entreprise suisse et leader du marché, Swiss Life continue de s'engager à proposer aux PME du pays des garanties complètes dans le deuxième pilier. Nos clients doivent conserver leur liberté de choix dans la prévoyance professionnelle.» Les solutions semi-autonomes ont également connu une popularité croissante en 2017: dans ce segment, Swiss Life a pu augmenter la part d'affaires nouvelles à 36% (exercice précédent: 26%). Fin 2017, Swiss Life comptait au total 2833 affiliations dans l'autonomie partielle, soit une progression de 61% par rapport à l'exercice précédent (1765 affiliations au 31.12.2016).Swiss Life continue à miser sur des produits et services innovants pour sa clientèle Entreprises. En 2017, elle a conclu une participation et un partenariat stratégique avec bexio, prestataire suisse leader en logiciels de gestion d'entreprise basés sur le Web pour les petites entreprises. Les PME bénéficient désormais d'une intégration directe de leur solution de prévoyance Swiss Life dans la comptabilité salariale de bexio. Cette offre peut être complétée de manière modulaire par des assurances-accident ou d'indemnités journalières en cas de maladie. «Grâce à notre offre, l'administration des assurances de personnes est plus simple que jamais. Elle soulage les PME de l'énorme charge administrative que représente la gestion de la prévoyance et des assurances de personnes» poursuit Hans-Jakob Stahel. Swiss Life est en outre investisseur d'ancrage de SOBRADO, la plateforme numérique de transactions entre courtiers et assureurs leader en Suisse. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu'un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques.Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés.Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo et Mayfair Capital. Il emploie environ 8000 collaborateurs et environ 5000 conseillers financiers licenciés. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. tensid.ch / 28.05.2018 07h03)