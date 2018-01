Les contrats signés à l'occasion de la visite de Macron en Chine

AIRBUS GROUP

Paris - Du nucléaire à l'agriculture, en passant par l'énergie ou le crédit à la consommation, une ribambelle d'accords en Chine pour des entreprises françaises ont été annoncés mardi, au deuxième jour de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron dans le pays.Energie:- Un protocole d'accord a été signé pour la construction par Areva d'un centre de retraitement de combustible nucléaire usagé. Les négociations durent depuis dix ans et Areva espère conclure le contrat en 2018.- EDF a signé deux contrats de 150 millions d'euros dans les services énergétiques et les énergies renouvelables.Le premier d'environ 100 millions d'euros porte sur la construction et l'exploitation pendant 30 ans, avec un partenaire local, d'un réseau de production d'eau froide (climatisation) et d'eau chaude sanitaire dans la ville de Sanya (sud du pays) qui alimentera une zone touristique actuellement en développement.EDF va également construire et exploiter pendant 30 ans une centrale biomasse de 35 mégawatts à Lingbao (centre) pour alimenter 25.000 foyers en chauffage et électricité. Alimentée à partir de résidus de cultures, sa mise en service est prévue début 2019 et permettra à la ville d'arrêter d'utiliser des chaudières individuelles à charbon, a détaillé le groupe dans un communiqué.- Engie a signé un "accord stratégique de coopération" avec Linyang Energy, groupe spécialisé dans les compteurs intelligents pour l'énergie, les services énergétiques ou le solaire.Cet accord vise à développer des projets dans les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien en mer, ou encore dans des démonstrateurs alliant énergies vertes, stockage, micro-réseau électrique et station de recharge des véhicules électriques.- ECM Technologies et Ganshnang Technology ont eux aussi signé un accord de coopération.Agriculture:- Dans le domaine agricole, outre la promesse de lever "dans les six mois" l'embargo sur la viande bovine française imposé depuis 2001, et partiellement assoupli en mars 2017, la France et la Chine ont signé une déclaration conjointe pour "approfondir les coopérations" en agriculture.Aéronautique:- Airbus a signé un "accord cadre" sur la montée en cadence de la production de l'A320 sur sa chaîne d'assemblage de Tianjin (nord)à cinq appareils par mois début 2019 et six par mois début 2020.L'avionneur européen a également signé un "protocole d'accord" pour "amplifier le partenariat industriel" à Tianjin et "renforcer la coopération dans les domaines de l'innovation, des capacités d'ingénierie et du développement de la chaîne de sous-traitance".- Thales a signé un contrat pour la fourniture du système de divertissement en vol (IFE) pour 60 avions (42 A330 et 17 A350) de la compagnie Hainan Airlines qui fait partie du groupe HNA. Le prix moyen par siège d'un tel équipement est de 15.000 euros, selon des sources aéronautiques.- CFM (Safran) va vendre des moteurs aéronautiques à Xiamen Airlines et Hainan Airlines et a conclu un contrat d'achat, de services et de maintenance avec Spring Airlines.- Eutelsat et China Unicom ont signé un protocole d'accord pour l'établissement d'un réseau wifi global pour l'aviation. Il vise à promouvoir les services de connectivité en vol sur une zone qui s'étend de la côte ouest américaine à l'Asie, jusqu'en Australie et "examine en outre les possibilités de coopération visant à développer les services de télécommunications par satellite partout dans le monde", selon Eutelsat.- Dassault Systèmes et la société des sciences et technologies aérospatiales de Chine CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) ont signé un accord de coopération dans le domaine spatial.Banque:- Bpifrance, China Development Bank et Cathay Capital ont créé un nouveau fonds, baptisé Sino French Midcap Fund II, qui doit lever 1,2 milliard d'euros, et a pour vocation d'investir dans "les entreprises de taille intermédiaire disposant d'un fort potentiel de croissance, de création de valeur et de développement à l'international".- BNP Paribas a signé un protocole d'accord en vue de la création d'une société de crédit à la consommation.Services:- Le leader mondial des services aux entreprises Sodexo a conclu un contrat de fourniture de services à l'équipementier en télécoms Huawei pour 400 millions de dollars (335 M EUR).- Signature d'un accord-cadre pour le déploiement de solutions de téléassistance aux personnes âgées (Sigfox/Senioradom) pour un montant de 300 millions d'euros.mhc-sw-im-asm-spe/ef/nas(©AFP / 09 janvier 2018 17h37)