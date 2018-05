Les dates marquantes de l'ETA

Principales étapes de l'histoire de l'organisation séparatiste basque espagnole ETA, qui a annoncé jeudi sa dissolution et la fin de toute activité politique :- 22 février 2018 : Le quotidien basque Gara annonce que l'ETA a commencé à voter sur sa dissolution.- 20 avril : L'organisation indépendantiste reconnaît le "mal" qu'elle a causé pendant sa lutte armée et demande "pardon" aux victimes n'ayant pas été partie prenante dans le conflit et à leurs familles.- 3 mai : L'ETA annonce dans une "déclaration finale" sa dissolution avec le démantèlement de "l'ensemble de ses structures" et la "fin de toute activité politique". Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy prévient que l'ETA ne bénéficiera "pas d'impunité pour ses crimes".(©AFP / 03 mai 2018 18h25)