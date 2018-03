Les demandes de mise en faillites à un plus haut sur neuf ans en 2017

Zurich (awp) - Le nombre d'ouvertures de procédures de mise en faillite de sociétés et de personnes a enflé l'an dernier de 2,6% par rapport à 2016, à 13'257 cas, atteignant ainsi un niveau inédit depuis 2008. L'Office fédérale de la statistique (OFS) souligne néanmoins dans son rapport jeudi que les pertes financières relatives à ces liquidations n'avaient plus été aussi modestes depuis 1994.Le montant de ces pertes a fondu d'un bon tiers, à 1,7 mrd CHF. Les auteurs de l'étude nuancent ce phénomène, rappelant que les pertes relatives aux dépôts de bilan fluctuent fortement d'une année à l'autre et d'un canton à l'autre.L'Arc lémanique (+7,0%) a essuyé la recrudescence la plus marquée des procédures, tirée notamment par le canton de Genève (+13,8%). L'Espace Mittelland (-4,4%) en revanche a profité d'une accalmie, Berne enregistrant un tassement de 9,3% et Soleure de 14,9%.Le canton de Lucerne (+16,9%) a plombé la performance en Suisse centrale. La Thurgovie (-9,0%) et le canton de Saint-Gall (+2,3%) occupent les deux bouts du classement de la région Suisse orientale (-1,2%).L'OFS rappelle que ses statistiques ne tiennent pas compte des procédures engagées en raison de carences dans l'organisation des entreprises.jh/rp(AWP / 29.03.2018 10h00)