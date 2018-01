Les démocrates acceptent un compromis pour mettre fin au "shutdown"

Washington - Les sénateurs démocrates ont accepté un compromis budgétaire temporaire qui va permettre de mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, a indiqué lundi leur chef de file, Chuck Schumer dans l'hémicycle."Après de nombreuses discussions, des offre et des contre-offres, le chef de file des républicains et moi sommes arrivés à un accord", a déclaré M. Schumer."Nous allons voter aujourd'hui pour rouvrir le gouvernement et continuer à négocier un accord global" sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, les "Dreamers", a déclaré M. Schumer.Les démocrates avaient refusé jusqu'à présent de voter cette rallonge temporaire sans de solides garanties pour que ces "Dreamers" puissent rester aux Etats-Unis et obtenir un statut légal.Le "shutdown" avait commencé samedi à 00H00, empêchant des centaines de milliers d'employés de se rendre au travail lundi matin.L'accord entre sénateurs républicains et démocrates prévoit un sursis budgétaire jusqu'au 8 février et un vrai débat sur les "Dreamers".Toutefois, la Chambre basse du Congrès à elle aussi encore son mot à dire, le texte adopté par le Sénat n'étant pas identique à celui adopté vendredi par les représentants.(©AFP / 22 janvier 2018 17h39)