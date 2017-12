Les détaillants se montrent satisfaits des ventes de Noël

(développement)Berne (awp/ats) - Les grands détaillants suisses se disent satisfaits des ventes réalisées à Noël, bien qu'il soit difficile de comparer avec l'année précédente pour des raisons de calendrier. Ils attendent toutefois la fin de l'année avant de tirer un bilan définitif.La dernière semaine de l'année demeure extrêmement importante pour les grands magasins en Suisse, selon un sondage de l'ats réalisé auprès des principaux acteurs du marché. Une part non négligeable du chiffre d'affaires se réalise en décembre et la semaine qui précède la nouvelle année peut être décisive.Migros, le numéro un du commerce de détail en Suisse, se félicite des ventes de Noël et surtout de l'arrivée précoce de l'hiver. La météo favorable a provoqué une hausse à deux chiffres des ventes d'articles de sport.Dans les grands magasins, les derniers jours avant Noël ont été parmi les meilleurs de l'année, note le service de presse de Migros. Les affaires dans les magasins ouverts la veille de Noël ont été particulièrement bonnes.VIANDE NOBLE ET FONDUE CHINOISEOutre les articles de sport d'hiver, les paniers-cadeaux, des produits frais tels que la fondue chinoise ou les morceaux de viande nobles ont cartonné. Migros attend désormais les ventes du samedi précédant Nouvel An, alors que les soldes ont commencé juste après Noël.A l'instar des autres détaillants interrogés, Migros souligne la difficulté à comparer avec les années précédentes en raison des spécificités du calendrier 2017.Le concurrent Coop affirme également avoir réalisé de bonnes affaires. Le samedi du 23 décembre a battu tous les records. Les pulls en cachemire, les jouets Lego et des articles saisonniers tels que les décorations de Noël ont été prisés. Pour la nourriture, la fondue chinoise et les filets restent des classiques. Le poisson a été très demandé en Suisse romande.Le groupe bâlois prévoit que de nombreux clients utilisent leurs bons d'achat durant cette ultime semaine de l'année et mise évidemment sur les célébrations du Nouvel An. Interdiscount, la filiale d'électronique de loisirs de Coop, a démarré ses soldes mercredi.CREUX D'OCTOBREDe son côté, la chaîne de grands magasins Globus affiche aussi le sourire à l'issue des ventes de Noël. Le creux vécu en octobre en raison de la météo va cependant peser sur le bilan du dernier trimestre. Les mois de novembre et décembre n'ont pas réussi à effacer cette contre-performance.Les décorations de Noël et les accessoires pour les cadeaux ont rencontré un franc succès. Les soldes dans les magasins de vêtements ont déjà démarré. Dans les autres rayons, elles ont débuté après Noël, précise la filiale haut de gamme de Migros.Chez Manor, on souligne l'importance des ventes de Noël, qui incluent la dernière semaine de l'année. Celles-ci représentent jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel. La semaine avant Noël a été meilleure que l'année précédente. Le détaillant bâlois se dit content de la fréquentation de ses grands magasins. Quant au chiffre d'affaires, il est qualifié de "très satisfaisant".Les produits des départements bijouterie, multimédia, parfumerie, jouets ainsi les articles pour la maison ont été très recherchés. Manor a ouvert la période des soldes après les fêtes de Noël et celle-ci s'étendra jusqu'à mi-février.ats/jh(AWP / 28.12.2017 12h33)