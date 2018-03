Les deux Corées vont tenir un sommet à la frontière fin avril (Séoul)

Séoul - Les deux Corées sont convenues de tenir un sommet à leur frontière fin avril, et d'ouvrir une ligne de communication d'urgence entre leurs deux dirigeants, a annoncé mardi un émissaire sud-coréen après avoir rencontré le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang.La Corée du Nord a promis de suspendre ses essais nucléaires et de missiles pour la durée du dialogue, a ajouté cet émissaire, Chung Eui-yong, qui est conseiller pour la sécurité du président Moon Jae-in.Il a ajouté que la Corée du Nord avait exprimé la volonté de se dénucléariser à condition que sa sécurité soit garantie.Le sommet aura lieu dans le village de Panmunjom, au milieu de la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, et sera précédé d'une conversation téléphonique entre MM. Kim et Moon, a-t-il précisé.Il s'agira du troisième sommet entre les dirigeants des deux pays à avoir lieu depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Les deux précédents avaient eu lieu en 2000 et en 2007."Le Sud et le Nord sont d'accord pour une ligne de communication d'urgence entre les dirigeants pour désamorcer les tensions militaires et se coordonner étroitement", a par ailleurs déclaré l'émissaire sud-coréen.M. Chung et les diplomates sud-coréens qui l'ont accompagné à Pyongyang sont les plus hauts responsables du Sud à se rendre en Corée du Nord depuis plus de dix ans, dans la foulée d'un remarquable rapprochement occasionné par les jeux Olympiques de Pyeongchang. Leurs discussions avec Kim Jong Un ont duré plus de quatre heures.Les émissaires sud-coréens sont censés partir mercredi pour Washington afin de rendre compte de ce voyage. Les Etats-Unis viennent d'imposer de nouvelles sanctions unilatérales au Nord, les plus dures à ce jour d'après le président Donald Trump.(©AFP / 06 mars 2018 16h37)