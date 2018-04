Les dividendes de Renova ne sont pour l'heure pas versés

Zurich (awp/ats) - Par le biais de sa société Renova, l'oligarque russe Viktor Vekselberg détient des participations dans les entreprises industrielles suisses Sulzer, Oerlikon et Schmolz+Bickenbach. Pourtant, il n'en touche pas pour l'heure les dividendes au titre de l'exercice 2017.L'année dernière, Viktor Vekselberg, qui réside en Suisse, a porté, via son véhicule d'investissement Renova, sa participation dans le groupe industriel zurichois Sulzer à plus de 60%. A ce titre, Renova devrait toucher environ 75 millions de francs.Sulzer verse toutefois cet argent sur une sorte de compte bloqué aux Etats-Unis, a indiqué à l'ats le porte-parole de la société Rainer Weinhofen, confirmant une information de la Schweiz am Sonntag et de la Zentralschweiz am Sonntag.Le groupe industriel Oerlikon procède de manière analogue. Le dividende de 50 millions de francs est provisoirement versé sur un compte bloqué aux Etats-Unis. Le sidérurgiste germano-lucernois Schmolz+Bickenbach ne prévoit pour sa part aucun paiement de dividende cette année.Sanctions américainesCes décisions résultent des sanctions américaines, prises début avril à l'encontre de Viktor Vekselberg et d'autres oligarques russes, en réaction à l'ingérence supposée de Moscou dans l'élection présidentielle de 2016. Ces mesures s'appliquent aux entités détenues à plus de 50% par des personnes ou des sociétés russes.La part de Renova dans Oerlikon et Schmolz+Bickenbach étant inférieure à cette limite, ces deux sociétés n'ont pas été affectées par les sanctions américaines. En revanche, Sulzer était concerné et a dû procéder au transfert de 5 millions d'actions jusqu'alors détenues par Renova.A l'issue du rachat par Sulzer de ces titres, la participation contrôlée par M. Vekselberg via son véhicule d'investissement est ainsi passée de 63,4 à 48,83% du capital-actions. L'entreprise sise à Winterthour (ZH) a donc été libérée des sanctions et a pu reprendre ses activités normales aux Etats-Unis.(AWP / 15.04.2018 12h54)