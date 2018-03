Les économistes du KOF tablent sur une croissance de 1,7% en 2019 (Consensus)

Zurich (awp) - La croissance du produit intérieur brut (PIB) suisse est attendue à 1,7% en 2019, selon la première estimation des économistes interrogés par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF). Pour cette année, le consensus KOF table sur un PIB en hausse de 2,0%, a précisé mardi l'institut zurichois.Les économistes interrogés par le KOF ont dévoilé leurs attentes pour l'année prochaine. Les investissements en équipements devraient progresser de 2,8% tandis que dans la construction, ils devraient croître de 1,2%. Le taux de chômage pourrait diminuer à 2,9%.Les spécialistes tablent en moyenne sur une hausse de 3,8% des exportations réelles en 2019, tandis que l'inflation est attendue à 1,0%, après 0,8% attendu cette année.Les taux d'intérêt à court et à long terme sont attendu en hausse sur les prochaines années. A un horizon sur 12 mois, le taux Libor devrait s'inscrire à -0,5% et le taux des obligations de la Confédération à dix ans est escompté à 0,4%.Au niveau des devises, sur douze mois, le consensus table sur un cours EUR/CHF à 1,18 et de 0,97 USD/CHF. Les pronostics pour l'indice boursier élargi SPI à trois mois se sont établies en moyenne 10'400 points et à 10'600 sur douze mois.ol/al(AWP / 20.03.2018 09h40)