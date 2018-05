Les effectifs de l'armée afghane en forte baisse (rapport)

Washington - Les talibans contrôlent une proportion croissante du territoire afghan alors que les effectifs de l'armée afghane ont nettement baissé depuis un an, selon un rapport officiel américain publié mardi.Le dernier rapport trimestriel du SIGAR --l'organisme public chargé de contrôler l'action américaine en Afghanistan-- dresse un sombre tableau de la situation sécuritaire dans ce pays ravagé par près de 17 ans de conflit, alors que les forces de l'Otan déployées dans le pays sous commandement américain affirment y faire des progrès.Il est publié au lendemain d'une nouvelle série d'attentats ayant fait des dizaines de morts, dont 11 enfants et 9 journalistes, y compris le chef photographe de l'AFP à Kaboul, Shah Marai.Selon le SIGAR, les effectifs des forces armées afghanes ont chuté de 10% sur un an, pour passer à 296.409 personnes servant dans l'armée et la police au 31 janvier.Les talibans et les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont multiplié les attentats contre l'armée et la police afghanes ces derniers mois, affectant le moral des troupes déjà affaiblies par les désertions et la corruption.Interrogé, le ministre américain de la Défense Jim Mattis s'est voulu rassurant, indiquant que les forces afghanes sont, en réalité, renforcées dans le secteur le plus important -- les forces d'opérations spéciales."L'armée afghane est rendue plus compétente", a-t-il dit à des journalistes."Vous remarquerez que la plupart des forces sont des forces spéciales, conseillées et assistées, accompagnées par des tuteurs de l'Otan et elles sont les forces les plus efficaces", a poursuivi le chef du Pentagone.Et M. Mattis d'ajouter que ce renforcement était la raison pour laquelle les talibans n'avaient pris aucun centre de district ou de province.Le rapport du SIGAR ne fournit plus le nombre de tués de l'armée afghane à la demande du gouvernement de Kaboul.Par ailleurs, les talibans et autres insurgés afghans contrôlent désormais 14,5% des 407 districts du pays, un niveau jamais atteint depuis que le début de ce décompte par le SIGAR en 2015.Le gouvernement afghan ne contrôle que 56,3% des districts (un de plus que l'année précédente), le reste des districts demeurant "contestés".En raison de la densité variable de la population par districts, la proportion de la population afghane sous contrôle du gouvernement afghan a baissé."La tendance globale est que les insurgés accroissent leur contrôle sur la population (de 9% en août 2016 à 12% en janvier 2018)", souligne le rapport.Le document conclut en outre que le nombre de victimes civiles afghanes a augmenté depuis que l'aviation afghane a multiplié ses opérations tandis que l'Otan a réduit le nombre de ses frappes aériennes.Ces conclusions sont bien différentes du discours du Pentagone, qui affirme que les talibans sont sur la défensive et qu'une partie de leurs combattants sont désormais prêts à participer à des négociations de paix.(©AFP / 01 mai 2018 17h31)