Les élections législatives libanaises ont commencé en Australie

Le vote pour les élections législatives au Liban, les premières depuis près d'une décennie, a commencé dimanche pour l'importante communauté libanaise d'Australie.Quelque 12.000 Libanais, sur les 230.000 que compte cette diaspora selon des estimations, sont enregistrés sur les listes électorales, a déclaré l'ambassade du Liban à Canberra, une semaine avant le scrutin du 6 mai au Liban qui va déterminer la direction du pays pour les années à venir.Le Liban n'a pas tenu d'élections législatives depuis 2009, et une nouvelle loi permet aux Libanais vivant à l'étranger d'y participer, pour la première fois depuis l'indépendance en 1943.Avec ses quelque 230.000 personnes, un chiffre qui comprend les migrants nés au Liban et leurs familles, la communauté libanaise d'Australie est l'une des plus nombreuses en dehors des Etats-Unis."Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le jour de la démocratie. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est heureux", a déclaré à l'AFP Nazir Kheir, 44 ans, près d'un bureau de vote située à proximité de la mosquée Lakemba à Sydney."Cela nous fait du bien de sentir que nous sommes impliqués dans le processus de décision pour le Liban et que nous pouvons effectuer des changements", a dit Danny Gea Gea, 48 ans, un Libanais chrétien.Mais il s'est plaint des modalités du scrutin."Beaucoup de gens qui viennent ici ne peuvent pas trouver leur nom (sur la liste électorale) et ils sont contrariés et furieux", a-t-il dit.Les électeurs votent pour une liste de candidats se présentant dans leur district libanais d'origine, selon un scrutin de liste à la proportionnelle.Ils choisissent aussi un nom sur une liste de candidats représentant chaque communauté religieuse selon un système de quotas.Après des vagues successives d'immigration depuis le XIXe siècle jusqu'à la guerre civile de 1975-1990, certaines estimations situent l'ampleur de la diaspora libanaise dans le monde à près de 12 millions, mais la plupart de ces personnes n'ont plus la citoyenneté libanaise.Pour ces législatives, 116 bureaux de vote sont installés dans les ambassades et consulats libanais dans 39 pays, mais seules 82.900 personnes se sont enregistrées pour participer au scrutin.(©AFP / 29 avril 2018 08h28)