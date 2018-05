Les exportations horlogères bondissent en avril

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont bondi en avril de 13,8% à 1,76 milliard de francs en comparaison annuelle, retrouvant la progression affichée sur les deux premiers mois de l'année, indique mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH)."Après une relative accalmie en mars, la croissance est repartie de plus belle en avril", commente la faîtière. Sur les quatre premiers mois, les ventes à l'étranger de ce secteur totalisent 6,7 milliards, soit une hausse de 11,0%, précise le communiqué.Tous les segments de prix se sont inscrits en hausse en avril, aussi bien en nombre de pièces qu'en valeur. La gamme 500-3000 francs (prix export) a continué de réaliser les plus fortes progressions, suivie de près par les montres de plus de 3000 francs.Les exportations vers Hong Kong, premier marché pour l'industrie, se sont envolées de 42,4% et enregistrent ainsi une croissance trois fois plus forte que la moyenne mondiale, soit leur plus haut taux de variation mensuel des six dernières années, fait remarquer la FH.Les Etats-Unis (+12,8%) semblent confirmer leur avancée, tandis que la Chine (+11,0%), tout restant à un haut niveau, affiche un léger ralentissement par rapport aux derniers mois.lk/al(AWP / 29.05.2018 08h31)