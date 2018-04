Les exportations horlogères affichent leur meilleur trimestre depuis 2012

Zurich (awp) - Les exportations horlogères ont enregistré un net rétablissement sur les trois premiers mois de l'année, s'enrobant de plus de 10%. La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) revendique mardi dans son rapport une progression inédite depuis six ans, malgré un ralentissement sur la fin du partiel.Les exportations de garde-temps se sont tout de même étoffées en mars de 4,8% pour représenter une valeur de 1,67 milliard de francs. Les montres-bracelets ont constitué l'essentiel de ce montant, soit 1,54 milliard. Le nombre de pièces s'est tassé de 5% à 1,9 million, mais leur valorisation a enflé de 3,2%.La demande à Hong Kong, premier débouché pour le secteur, ne se dément pas et la région administrative spéciale chinoise a élargi sa contribution de 10% à 230,3 millions de francs. Les Etats-Unis ont généré une croissance plus modeste, de 4,1% à 177,0 millions, tandis que la Chine continentale a essuyé un repli de près de 7% à 120,3 millions. L'Empire du Milieu constitue d'ailleurs le seul point noir dans le relevé géographique de la FH.jh/ol(AWP / 24.04.2018 08h31)