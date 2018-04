Les exportations horlogères affichent leur meilleur trimestre depuis 2012

(ajoute évolution par segment de prix)Zurich (awp) - Les exportations horlogères ont enregistré un net rétablissement sur les trois premiers mois de l'année, s'enrobant de plus de 10%. La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) revendique mardi dans son rapport une progression inédite depuis six ans, malgré un ralentissement sur la fin du partiel.Les exportations de garde-temps se sont tout de même étoffées en mars de 4,8% pour représenter une valeur de 1,67 milliard de francs. Les montres-bracelets ont constitué l'essentiel de ce montant, soit 1,54 milliard. Le nombre de pièces s'est tassé de 5% à 1,9 million, mais leur valorisation a enflé de 3,2%.La demande à Hong Kong, premier débouché pour le secteur, ne se dément pas et la région administrative spéciale chinoise a élargi sa contribution de 10% à 230,3 millions de francs. Les Etats-Unis ont généré une croissance plus modeste (+4,1%) à 177,0 millions, tandis que la Chine continentale a essuyé un repli de près de 7% à 120,3 millions. L'Empire du Milieu constitue d'ailleurs le seul point noir dans le relevé géographique de la FH.Les acheteurs étrangers semblent avoir retrouvé un goût modéré pour luxe, au vu du bond de 13% de la valeur des exportations de montres affichées entre 500 et 3000 francs. La tranche au-dessus de ce plafond en revanche grappillé que 1,7%. Les segments de moins de 200 francs et de 200 à 500 francs se sont affaissés de respectivement 7,8 et 3,9%.jh/ol/buc(AWP / 24.04.2018 09h15)