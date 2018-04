Les exportations horlogères affichent leur meilleur trimestre depuis 2012

(synthèse ajoute commentaires CEO Swatch, actualise cours de Bourse)Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont enregistré une nette progression sur les trois premiers mois de l'année, s'enrobant de plus de 10%. La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) revendique mardi dans son rapport une hausse inédite depuis six ans, malgré un ralentissement sur la fin du partiel. L'Asie et l'Amérique ont contribué à cette performance tandis que l'Europe a pesé.Les exportations de garde-temps se sont tout de même étoffées en mars de 4,8% pour représenter une valeur de 1,67 milliard de francs. Les montres-bracelets ont constitué l'essentiel de ce montant, soit 1,54 milliard. Le nombre de pièces s'est tassé de 5% à 1,9 million, mais leur valorisation a enflé de 3,2%.Les acheteurs étrangers semblent avoir retrouvé un goût modéré pour luxe, au vu du bond de 13% de la valeur des exportations de montres affichées entre 500 et 3000 francs. La tranche au-dessus de ce plafond n'a en revanche grappillé que 1,7%. Les segments de moins de 200 francs et de 200 à 500 francs se sont affaissés de respectivement 7,8 et 3,9%.L'EUROPE SE REPLIELa demande à Hong Kong, premier débouché pour le secteur, ne se dément pas et la région administrative spéciale chinoise a élargi sa contribution de 10% à 230,3 millions de francs. Les Etats-Unis ont généré une croissance plus modeste, de 4,1% à 177,0 millions, tandis que la Chine continentale a essuyé un repli de près de 7% à 120,3 millions.La reprise au Japon a été encore confirmée en mars (+13,3%). La situation de Singapour (+8,4%), de l'Allemagne (+5,2%), de la France (+12,6%) ou de la Corée du Sud (+33,5%) a continué de s'améliorer, à des degrés divers.En revanche, 2018 s'annonce plus difficile pour le Royaume-Uni (-22,3%) ainsi que l'Italie (-6,4%), selon le communiqué.D'après les calculs de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), sur le premier trimestre, les exportations se sont étoffées de 17,7% en Asie, de 7,8% en Amérique tandis que l'Europe a cédé 2,4%.Pour la ZKB, l'avancée des ventes de montres suisses à l'étranger a, comme prévu, ralenti par rapport aux deux premiers mois, en raison d'une base de comparaison élevée en mars 2017. La hausse s'avère toutefois légèrement au-dessus des attentes de l'analyste.L'analyste Patrik Schwendimann anticipait jusqu'ici une hausse de 5% du chiffre d'affaires de Swatch, mais ces prévisions lui semblent maintenant assez conservatrices, vu l'évolution du secteur.Après avoir connu une difficile année 2016, Swatch a en effet renoué avec la croissance en 2017. Swatch affiche par ailleurs une croissance à deux chiffres en 2018, a déclaré mardi son directeur général (CEO) à la chaîne de télévision CNBC. Le propriétaire d'Omega croît dans tous les marchés, "du Royaume-Uni en passant par les Etats-Unis jusqu'en Chine", a affirmé le patron.La faiblesse du franc par rapport à l'euro contribue notamment à cette bonne évolution, a-t-il ajouté.Les spécialistes de Baader Helvea pour leur part notent que le mois de mars représente la 11e hausse consécutive des exportations horlogères suisses. Bien qu'à une échelle plus modeste, la catégorie autres produits (+28,3%) a aussi contribué à la performance mensuelle.A 12h00, les valeurs du luxe évoluaient de manière contrastée. Richemont s'adjugeait 0,1% à 93,10 francs alors que son concurrent Swatch perdait 0,4% à 468,10 CHF dans un marché SMI en très léger repli (-0,02%)jh/ol/lk(AWP / 24.04.2018 12h30)