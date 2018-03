Les exportations horlogères confirment leur tendance positive en février

(ajoute chiffres FH)Zurich (awp) - Les exportations horlogères ont poursuivi sur la voie de la croissance en février, avec une progression à deux chiffres sur un an, a noté mardi la Fédération de l'industrie horlogère (FH). Publiés plus tôt dans la matinée, les chiffres de l'Administration fédérale des Douanes (AFD) faisaient état d'un repli sur un mois, le premier après quatre mois consécutifs de hausse.Sur un an, les ventes horlogères à l'international ont progressé de 12,9% en termes nominaux à 1,69 mrd, portées par la plupart des débouchés. Vers Hong-Kong, premier marché, les exportations ont progressé de 36% à 255 mio tandis qu'elles ont bondi de 26% vers les Etats-Unis à 187 mio et de 22% à 131 mio vers la Chine.Le Japon (+7%), l'Allemagne (+6%) et Singapour (+7%) ont connu des progressions plus mesurées. Le Royaume-Uni (-17%) et l'Italie (-13%) ont par contre essuyé des replis.La croissance a touché tous les segments de prix et plus particulièrement les montres entre 500 et 3000 CHF, et celles de plus de 3000 CHF, pour lesquelles elle a atteint respectivement 19% et 13% en valeur. Les montres de plus de moins de 200 CHF (+8%) et celles entre 200 et 500 CHF (+9%) ont également enregistré une solide croissance.Tous les groupes de matières ont enregistré des hausses soutenues. Les montres en métaux précieux (+14%), en acier (+13%) et bimétalliques (12%), les trois plus importantes catégories en valeur, se sont toutes inscrites en progression.Les chiffres de l'Administration fédérale des Douanes (AFD) ont fait état d'un recul des exporations horlogères de 0,7% sur un mois en termes nominaux (non corrigé des variations de prix) à 1,80 mrd CHF. En termes réels, le repli est ramené à 0,5%.Les montres de petit calibre mécaniques ou automatiques sont responsables du repli sur un mois. Les exportations de ces modèles ont en effet décru de 1,4% en termes nominaux à 1,40 mrd. A l'inverse les montres de petits calibres électriques ont réalisé une croissance des ventes à l'étranger de 8,9% à 314 mio sur un mois (nominal).ol/al(AWP / 20.03.2018 09h21)