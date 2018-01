Les exportations horlogères décollent en 2017

Zurich (awp) - Les exportations horlogères ont retrouvé le chemin de la croissance en 2017, enregistrant une progression de 2,7% en termes nominaux (non corrigé des variations de prix) à 19,9 mrd CHF, après un important recul l'année précédente, a annoncé mardi l'Administration fédérale des Douanes (AFD).Sur le seul dernier trimestre de l'année écoulée, les ventes à l'international de montres helvétiques ont augmenté de 5,7% à 5,5 mrd CHF, a précisé l'AFD dans un communiqué.Les montres de petit calibre mécaniques ou automatiques ont réalisé une solide croissance des ventes de 6,9% sur un an (nominal) entre octobre et décembre, tandis que leurs homologues électriques ont subi un recul de 1,3%. Les fournitures pour l'horlogerie ont quant à elles bondi de 12,4%.al/jh(AWP / 30.01.2018 08h30)